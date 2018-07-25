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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
25.07.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor'da Kweuke ile yollar ayrılıyor

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Çaykur Rizespor'da Kweuke ile yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, "Kweuke ile 2 milyon avro karşılığında sözleşmesinin feshi için anlaşmaya vardık. Resmi işlemler devam ediyor." dedi.

Yardımcı, yaptığı açıklamada Leonard Kweuke'nin uzun yıllar kulübe hizmet ettiğini son yıllarda yaşadığı talihsiz sakatlıklar ve olaylar nedeniyle performansında iniş çıkışlar yaşadığına dikkat çekti. Kweuke'nin kulüp için önemli bir isim olduğuna vurgu yapan Yardımcı, "Her şeye rağmen ayrılıklar kaçınılmaz. Leonard Kweuke bu kulübe önemli katkılar sağladı. Takımımızda lig ve kupada 120 maçta görev alırken 48 golle katkı verdi. Halen kulüp tarihinde en fazla gol atan yabancı oyuncu. Kweuke ve şehir onu seviyor ama bazen ayrılıklar yaşanabiliyor." diye konuştu.

Futbolcu ve temsilcileri ile görüşmelerin yapıldığına değinen Yardımcı, "Belli bir noktaya geldik. Kweuke ile 2 milyon avro karşılığında sözleşmesinin feshi için anlaşmaya vardık. Resmi işlemler devam ediyor. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından daha kapsamlı açıklama yapacağız. Kweuke sonuç ne olursa olsun her zaman bu kulübe hizmet etmiş, taraftarın gönlünde taht kurmuş çok değerli bir isim olarak yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Yardımcı, transfer çalışmalarında ise görüşmelerin devam ettiğinin altını çizerek, Osmanlıspor Kulübü yöneticileri ile Musa Çağıran ve Umar Aminu'nun kiralık olarak transferi için anlaştıklarını, futbolcularla son bir görüşme yapılmasının ardından resmiyete dökmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

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