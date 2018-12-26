Çaykur Rizespor'da 2 ayrılık birden!
Çaykur Rizespor, sezon başında kadrosuna kattığı Armand Traore ve Jaroslaw Jach ile yollarını ayırıyor.
Ligin ilk yarısı kötü bir performans ile bitiren Çaykur Rizespor, ikinci yarı için transfer çalışmalarına başladı.
Teknik adam Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen transfer çalışmalarına ilk olarak kadroda düşünülmeyen oyuncular belirlendi.
Sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Polonyalı stoper Jaroslaw Jach ve Senegalli savunma oyuncusu Armand Traore'ye, kulüp tarafından ikinci yarıda kadroda düşünülmediklerinin iletildiği öğrenildi.
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