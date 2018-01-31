« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Çaykur Rizespor'a Süper Lig'den takviye

Çaykur Rizespor'a Süper Lig'den takviye

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin ilk yarısında Kasımpaşa'da görev yapan Abdullah Durak ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı.

AA
SON GÜNCELLEME

Yeşil-mavili kulübün başkanı Hasan Kemal Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarı şampiyonluk yarışının çok daha zor geçeceğini belirtti.

Kadrolarını önemli isimlerle güçlendirdiklerini ifade eden Yardımcı, "Abdullah Durak da hocamızın ısrarla istediği bir oyuncuydu. Kasımpaşa Kulübü ile yaptığımız olumlu görüşmelerin ardından Abdullah Durak ile 2,5 yıllık anlaşma sağladık. Transferde anlayış gösteren Kasımpaşa yöneticilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Yardımcı ayrıca Vedat Muric, Koray Altınay, Galip Güzel ve Turgut Doğan Şahin'in ardından Abdullah Durak ile kadrolarına kattıklarını vurgulayarak, "İkinci yarı çok zor geçecek ve her oyuncuya ihtiyacımız var. İşi baştan sıkı tutuyoruz. Gevşemek ve rahatlamak yok. Ciddi bir yarış var ve bu yarışta rakibimiz çok. Sezon bitiminde mutlu sona ulaşmak için çok dikkatli olmalıyız." diye konuştu.

Abdullah Durak, ligin ilk yarısında ligde ve kupada 4 karşılaşmada görev yaptı.

TFF 1. LigÇaykur RizesporAbdullah DurakKasımpaşaAnadolu Kulüpleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ