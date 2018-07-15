Çaykur Rizespor Renato Santos ile anlaştı
Bir yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen Çaykur Rizespor, kanat oyuncusu Renato Santos’u renklerine bağladı.
Bir yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen Rizespor, transferin sessiz ekiplerinden biri olarak dikkat çekmişti.
Gündeminde olan isimlerden kaleci Hopf’u da Ankaragücü’ne kaptıran Yeşil-Mavililer sonunda suskunluğa son verdi, kanat oyuncusu Renato Santos’u renklerine bağladı.
Bir ara Sivasspor ile de ismi anılan 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 1. Lig takımı Boavista’da 27 maçta 6 gol, 1 asistle oynadı. (Fanatik)
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