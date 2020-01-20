Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Süper Li 18. hafta maçında Çaykur Rizespor, evinde başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Mattias, Polomat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sefa, Sio

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20:00'da başlayacak zorlu mücadeleyi Arda Kardeşler yapacak. Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil ise Kardeşler'in yardımcılığını yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Volkan Bayarslan ile Adem Cinek.



Bu akşam oynanacak maç Bein Sports'tan canlı yayınlanacak. Mücadelenin görüntülü canlı anlatımını ise bu sayfada bulabileceksiniz..



Beşiktaş U17'den Rize'nin gençlerine muhteşem gol;







KARŞILAŞMA ÖNCESİ ÖNCE ÇIKAN BİLGİLER

Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans gösteren Rizespor devreye 20 puanla girdi. Düşme potasındaki tüm takımların kaybettiği haftada kazanarak rahatlamak isteyen Karadeniz ekibi hafta içinde Galatasaray ile zorlu bir kupa maçı oynamıştı. Perşembe günü bu karşılaşmanın rövanşı için İstanbul’a gidecek Rizespor bu nedenle gücünü ekonomik kullanmak isteyecektir. Ev sahibinde Oğulcan Çağlayan ile Amedej Vetrih cezalıyken Marko Scepovic, Umar Aminu ve Yan Sasse’nin durumları şüpheli.

Sezon başında oldukça kötü bir sıralama giden Gençlerbirliği ise teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu’nun gelmesiyle çıkışa geçmiş ve ilk yarıyı düşme potasının 4 puan üzerinde tamamlamıştı. Deplasmanda Beşiktaş’a 4-1 mağlup olarak devreye giren Ankara ekibi bu mücadelede iki kırmızı kart görmüştü. Beşiktaş karşısında oyundan atılan Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan’ın yanı sıra sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ da Rizespor karşısında forma giyemeyecek.





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ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Rizespor’un ligdeki son 5 maçında ilk yarı gol oldu.

Gençlerbirliği’nin ligdeki son 7 maçı 2.5 gol üstü ve karşılıklı golle tamamlandı.

Gençlerbirliği’nin ligdeki son 5 maçının ilk yarılarında gol oldu.

Rizespor ligde 13 maçtır berabere kalmıyor.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç olarak oynanabilecek karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %32’si ev sahibi Rizespor’un kazanacağını düşünüyor. Karşılaşmada diğer öne çıkan bahislerde ise karşılıklı gol olur, maç sonucu 2 ve maç sonucu beraberlik seçenekleri göze çarpıyor.

CANER İŞBEĞENDİREN DE GOLLERDEN YANA

Rize ilk yarıdaki istikrarsız sonuçların ardından Harmash ve Skoda’yı kadrosuna kattı. Rize’de bu sezon majör hedef ligde kalmak. Gençlerbirliği kupaya erken veda ettiği için Rize’ye dinlenmiş olarak gelecek. Stancu’nun Beşiktaş maçındaki yokluğu net biçimde hissedilmişti. Yine gollü ve tempolu bir mücadele beklentim var. İki taraf da skor bulmayı başaracaktır.





