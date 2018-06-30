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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.06.2018 - 15:01, Son Güncelleme:

Cavani, Uruguay'ı Dünya Kupası'nda çeyrek finale taşıdı

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Cavani, Uruguay'ı Dünya Kupası'nda çeyrek finale taşıdı

Dünya Kupası son 16 turunda Muslera'lu Uruguay, Pepe'li, Quaresma'lı Portekiz ile karşı karşıya geldi. Maçtan 2-1 üstün ayrılan Uruguay çeyrek finale yükselen ikinci takım olarak Fransa'nın rakibi oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Portekiz takımı oldu. 5. dakikada Real'in yıldızı Ronaldo'nun ceza sahası dışından yaptığı etkili şut Muslera'da kaldı. Bu atak sonrası Uruguay tehlikeli geldi. Suarez'in ortasında Cavani'nin omzuyla topa vuruşu ağlarla buluştu ve Uruguay maçta 1-0 öne geçti. 22. dakikada Luis Suarez, takımı adına tehlikeli bir pozisyon yakaladı fakat gol ile sonuçlandıramadı. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde Portekiz takımı tehlikeli bölgeden frikik kazandı. Ronaldo'nun şutu etkili olmadı. 45+2. dakikada Cavani'nin şutunda top kaleyi bulmadı. Ve mücadelenin ilk yarısı Uruguay'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısında her iki takımda oyuna kontrollü başladı. 52. dakikada Portekiz takımı golü bulabilirdi ama Raphael Guerreiro çektiği şut çerçeveyi bulmadı. Portekiz 55. dakikada eşitliği yakaladı. Galatasaray'ın kalecisi Muslera, 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Beşiktaşlı futbolcu Pepe'den yedi. Pepe'nin attığı golle skor 1-1 oldu. 62. dakikada Cavani attığı şık golle takımını Portekiz karşısında yeniden öne geçirdi. 79. dakikada Portekiz Ronaldo ile tehlikeli olmaya çalıştı ancak Uruguay savunması bu pozisyonda başarılı. 90. dakikada Ronaldo'nun uzaktan şutu farklı bir şekilde auta gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Uruguay, Portekiz'i 2-1 geçerek Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Uruguay, çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.

Uruguay ile Fransa 6 Temmuz'da saat 21'de karşı karşıya gelecek. 

STAT: Fisht
HAKEMLER: Cesar Ramos Palazuelos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez
URUGUAY: Muslera, Gimenez, Godin, Caceres, Bentancur (Dk. 64 Rodriguez), Nandez (Dk. 81 Sanchez), Torreira, Vecino, Laxalt, Suarez, Cavani (Dk. 74 Stuani)
PORTEKİZ: Patricio, Ricardo Pereira, Pepe, Fonte, Guerreiro, William, Adrien Silva (Dk. 65 Quaresma), Bernardo Silva, Joao Mario (Dk. 85 Fernandes), Guedes (Dk. 74 Andre Silva), Ronaldo
GOLLER: Dk. 7 - Dk. 62 Cavani (Uruguay) - Dk. 55 Pepe (Portekiz)
SARI KART: Ronaldo (Portekiz)

 

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