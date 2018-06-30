Cavani, Uruguay'ı Dünya Kupası'nda çeyrek finale taşıdı
Dünya Kupası son 16 turunda Muslera'lu Uruguay, Pepe'li, Quaresma'lı Portekiz ile karşı karşıya geldi. Maçtan 2-1 üstün ayrılan Uruguay çeyrek finale yükselen ikinci takım olarak Fransa'nın rakibi oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan Portekiz takımı oldu. 5. dakikada Real'in yıldızı Ronaldo'nun ceza sahası dışından yaptığı etkili şut Muslera'da kaldı. Bu atak sonrası Uruguay tehlikeli geldi. Suarez'in ortasında Cavani'nin omzuyla topa vuruşu ağlarla buluştu ve Uruguay maçta 1-0 öne geçti. 22. dakikada Luis Suarez, takımı adına tehlikeli bir pozisyon yakaladı fakat gol ile sonuçlandıramadı. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde Portekiz takımı tehlikeli bölgeden frikik kazandı. Ronaldo'nun şutu etkili olmadı. 45+2. dakikada Cavani'nin şutunda top kaleyi bulmadı. Ve mücadelenin ilk yarısı Uruguay'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Müsabakanın ikinci yarısında her iki takımda oyuna kontrollü başladı. 52. dakikada Portekiz takımı golü bulabilirdi ama Raphael Guerreiro çektiği şut çerçeveyi bulmadı. Portekiz 55. dakikada eşitliği yakaladı. Galatasaray'ın kalecisi Muslera, 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Beşiktaşlı futbolcu Pepe'den yedi. Pepe'nin attığı golle skor 1-1 oldu. 62. dakikada Cavani attığı şık golle takımını Portekiz karşısında yeniden öne geçirdi. 79. dakikada Portekiz Ronaldo ile tehlikeli olmaya çalıştı ancak Uruguay savunması bu pozisyonda başarılı. 90. dakikada Ronaldo'nun uzaktan şutu farklı bir şekilde auta gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Uruguay, Portekiz'i 2-1 geçerek Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Uruguay, çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.
Uruguay ile Fransa 6 Temmuz'da saat 21'de karşı karşıya gelecek.
STAT: Fisht
HAKEMLER: Cesar Ramos Palazuelos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez
URUGUAY: Muslera, Gimenez, Godin, Caceres, Bentancur (Dk. 64 Rodriguez), Nandez (Dk. 81 Sanchez), Torreira, Vecino, Laxalt, Suarez, Cavani (Dk. 74 Stuani)
PORTEKİZ: Patricio, Ricardo Pereira, Pepe, Fonte, Guerreiro, William, Adrien Silva (Dk. 65 Quaresma), Bernardo Silva, Joao Mario (Dk. 85 Fernandes), Guedes (Dk. 74 Andre Silva), Ronaldo
GOLLER: Dk. 7 - Dk. 62 Cavani (Uruguay) - Dk. 55 Pepe (Portekiz)
SARI KART: Ronaldo (Portekiz)
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