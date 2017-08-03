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Castillo 4 hafta yok

Hazırlık maçında sakatlanan Trabzon'un Kolombiyalı oyuncusu Castillo, ameliyat oldu.

Hürriyet Haber
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Trabzonspor Kulübü, Heerenveen ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Fabian Castillo´nun sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bu sabah oyuncumuz Fabian Castillo, İstanbul’da özel bir hastanede sol dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olmuştur. Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası oyuncumuzun, 4 hafta içerisinde takımla beraber antrenmanlara başlaması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

 

 

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