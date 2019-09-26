Carles Puyol'dan Barcelona'yı şok eden karar
Carles Puyol, Barcelona'dan gelen sportif direktörlük teklifini kişisel projelerinin kendini tamamen Barcelona'ya adamasını engelleyeceğini belirterek reddettiğini açıkladı.
Barcelona'nın efsane oyuncuları arasında yer alan Carles Puyol, Katalan ekibi'nden sportif direktörlük teklifi aldığını açıkladı.
Kulüp içerisinde toparlayıcı bir ismi getirmek isteyen Barcelona'lı yöneticiler, eski futbolcuları Puyol ile iletişime geçtiler. Ancak tecrübeli futbol adamı, kişisel projelerinin kendini tamamen Barcelona'ya adamasını engelleyeceğini belirterek teklifi reddetti.
Yöneticilerin alternatif isimler konusunda görüştükleri ve kısa zamanda kendilerine teklif sunacakları öğrenildi.
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