Cardiff'te sıkı bir maç bizi bekliyor! iddaa'da risksiz tercih...
Euro 2020 Elemelerinde E Grubu’nda yer alan Galler ve Hırvatistan, Cardiff City Stadyumu’nda puan mücadelesine çıkarken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.
Öne geçtiği Slovakya deplasmanından bir puanla ayrılan Galler, ilk iki için önemli bir sonuç elde etti denilebilir. Öyle ki bu maç öncesinde ilk üçte yer alan ekiplerden bir maçları eksik.
Lider Hırvatistan karşısında bir puan alsalar bile sonraki Macaristan ve Azerbaycan maçlarını kazandıkları taktirde hedeflerine ulaşma ihtimalleri oldukça kuvvetli.
Modric ve Petrovic’in golleriyle evinde Macaristan’ı rahat geçen Hırvatistan, grubun zirvesinde yer alıyor.
UEFA Uluslar Ligi’nde istediğini alamayan Hırvatlar, bu maçı kazanırsa Avrupa Şampiyonası finallerine gitmeyi garantileyecek.
Evindeki başarısını son yıllarda deplasmanda pek fazla gösteremeyen Hırvatlar, deplasmanda oynadığı son 21 resmi maçın sadece 8’ini kazanabildi.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
- İki ekip arasında şimdiye kadar oynanan 6 maçta Galler hiç kazanamadı.
- Fakat Galler, evinde oynadığı son 4 resmi maçı da kazanmayı başardı.
- Hırvatistan’ın grupta oynadığı 6 maçın 5’i 2.5 ÜST bitti.
ÖNE ÇIKAN BAHİSLER
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk ekip Hırvatistan’ın Galler karşısında mücadeleyi kazanacağı yönünde.
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği bir diğer tercih ise 1.5 ÜST! MBS1 fırsatıyla oynanabilir...
MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ NE DİYOR?
Uluslar Ligi'nde istediğini bulamayan iki ekip, gözlerini eleme grubundan vize almaya dikmiş durumda!
Hırvatlar, Macaristan'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 geçmesini bildi ve E Grubu'nda zirveye yerleşti. "Lovren-Vida" stoper hattı, Cardiff'te ciddi bir testten geçecek...
Galler ise Slovakya deplasmanından 1 puanla döndü ve 5 takımlı grupta iddiasını sürdürdü. İç sahada oynadıkları son 4 milli maçı da "tek farkla" kazanmasını bildiler...
Grubun şekillenmesi adına çok ciddi önemi olan bu maçta, ilk yarıdan iki takımın da risk almasını beklemiyorum.
"İYX - 1,75"
Galler'in en büyük kozu kuşkusuz Gareth Bale olacak!
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