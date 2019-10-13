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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.10.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Cardiff'te sıkı bir maç bizi bekliyor! iddaa'da risksiz tercih...

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Cardiff'te sıkı bir maç bizi bekliyor! iddaa'da risksiz tercih...

Euro 2020 Elemelerinde E Grubu’nda yer alan Galler ve Hırvatistan, Cardiff City Stadyumu’nda puan mücadelesine çıkarken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

GALLER - HIRVATİSTAN

Öne geçtiği Slovakya deplasmanından bir puanla ayrılan Galler, ilk iki için önemli bir sonuç elde etti denilebilir. Öyle ki bu maç öncesinde ilk üçte yer alan ekiplerden bir maçları eksik.

Lider Hırvatistan karşısında bir puan alsalar bile sonraki Macaristan ve Azerbaycan maçlarını kazandıkları taktirde hedeflerine ulaşma ihtimalleri oldukça kuvvetli.

Modric ve Petrovic’in golleriyle evinde Macaristan’ı rahat geçen Hırvatistan, grubun zirvesinde yer alıyor.

UEFA Uluslar Ligi’nde istediğini alamayan Hırvatlar, bu maçı kazanırsa Avrupa Şampiyonası finallerine gitmeyi garantileyecek.

Evindeki başarısını son yıllarda deplasmanda pek fazla gösteremeyen Hırvatlar, deplasmanda oynadığı son 21 resmi maçın sadece 8’ini kazanabildi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki ekip arasında şimdiye kadar oynanan 6 maçta Galler hiç kazanamadı.

- Fakat Galler, evinde oynadığı son 4 resmi maçı da kazanmayı başardı.

- Hırvatistan’ın grupta oynadığı 6 maçın 5’i 2.5 ÜST bitti.

Cardiffte sıkı bir maç bizi bekliyor iddaada risksiz tercih...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk ekip Hırvatistan’ın Galler karşısında mücadeleyi kazanacağı yönünde.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği bir diğer tercih ise 1.5 ÜST! MBS1 fırsatıyla oynanabilir...

MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ NE DİYOR? 

Uluslar Ligi'nde istediğini bulamayan iki ekip, gözlerini eleme grubundan vize almaya dikmiş durumda!

Hırvatlar, Macaristan'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 geçmesini bildi ve E Grubu'nda zirveye yerleşti. "Lovren-Vida" stoper hattı, Cardiff'te ciddi bir testten geçecek...

Galler ise Slovakya deplasmanından 1 puanla döndü ve 5 takımlı grupta iddiasını sürdürdü. İç sahada oynadıkları son 4 milli maçı da "tek farkla" kazanmasını bildiler...

Grubun şekillenmesi adına çok ciddi önemi olan bu maçta, ilk yarıdan iki takımın da risk almasını beklemiyorum.

"İYX - 1,75"

Galler'in en büyük kozu kuşkusuz Gareth Bale olacak!

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