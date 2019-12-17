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Futbol
17.12.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

CANLI | Vanspor - Kasımpaşa

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CANLI | Vanspor - Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda rövanş zamanı! İlk maçı 2-1 kazanan Kasımpaşa, Van Atatürk Stadı'nda Vanspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...

İlk maçı Kasımpaşa 2-1 kazanmıştı, Suat Arslanboğa'nın yönettiği rövanşta heyecan tüm hızıyla sürüyor...

CANLI | Vanspor - Kasımpaşa

İŞTE İLK 11'LER...

Vanspor: Salih; Barış, Samet, İsmail, Şerif, Oktay, Barış, Cihan, Serdar, Mehmet Sıddık, Batuhan.

Kasımpaşa: Murat Can; Ben Youssef, Uğurcan, Hafez, Hajradinovic, Heintz, Veysel, İlhan, Azad, Çağtay, Khalili.

Tuzla Galatasaray Türkiye Kupası iddaa oranları açıklandı
Tuzla Galatasaray Türkiye Kupası iddaa oranları açıklandı!

CANLI | Vanspor - Kasımpaşa

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