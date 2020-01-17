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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2020 - 17:50,Son Güncelleme:/

Canlı | Schalke - M'Gladbach

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Canlı | Schalke - M'Gladbach

Bundesliga'da haftanın açılış maçında Schalke ile Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edebilirsiniz

İLK 11'LER

Schalke: Schubert; Kenny, Ozan Kabak, Nastasic, Oczipka; Schöpf, Omar Mascarell; Suat Serdar, Gregortisch, Caligiuri; Raman

Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Jantschke, Ginter, Wendt; Hofmann, Zakaria, Herrmann; Embolo, Thuram, Plea

Canlı | Schalke - MGladbach

CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA OLACAK!

Almanya Bundesliga'da her maç TEK MAÇ, her maça CANLI BAHİS keyfi var! Karşılaşmada ilk düdük çaldığı andan itibaren CANLI BAHİS oynayabileceksiniz.

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

Canlı | Schalke - MGladbach

 

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 18-19 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, hafta sonunun öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

Canlı | Schalke - MGladbach

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