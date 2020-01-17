Canlı | Schalke - M'Gladbach

İLK 11'LER

Schalke: Schubert; Kenny, Ozan Kabak, Nastasic, Oczipka; Schöpf, Omar Mascarell; Suat Serdar, Gregortisch, Caligiuri; Raman

Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Jantschke, Ginter, Wendt; Hofmann, Zakaria, Herrmann; Embolo, Thuram, Plea

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