Canlı | Schalke - M'Gladbach
Bundesliga'da haftanın açılış maçında Schalke ile Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edebilirsiniz
İLK 11'LER
Schalke: Schubert; Kenny, Ozan Kabak, Nastasic, Oczipka; Schöpf, Omar Mascarell; Suat Serdar, Gregortisch, Caligiuri; Raman
Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Jantschke, Ginter, Wendt; Hofmann, Zakaria, Herrmann; Embolo, Thuram, Plea
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