CANLI | Napoli - Genk
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. hafta maçında İtalyan ekibi Napoli sahasında Belçika temsilcisi Genk'i konuk ediyor. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor.
San Paolo Stadyumunda TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...
Grupta 6. maçlar öncesinde Napoli 10 puanlı lider Liverpool'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Grupta galibiyeti bulunmayan Genk ise 1 puanla son sırada yer alıyor.
İki takımın Belçika'da oynadığı karşılaşma 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.
İLK 11'LER
Napoli: Meret, Koulibaly, Manolas, Lorenzo, Rui, Allan, Ruiz, Callejon, Zielinski, Mertens, Milik
Genk: Vandevoordt, Lucumi, Dewaest, Norre, Maehle, Berge, Ito, Hrosovsky, Paintsil, Samatta, Onuachu
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