17 Ekim Salı akşamı TSİ 21.45'te II. Louis Stadı'nda oynanacak Monaco Beşiktaş maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek. Monaco Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak. Mücadeleye Beşiktaş taraftarları alınmayacak.

İLK 11'LER:,

Monaco: Subasic, Sidibe, Glik, Jemerson, Toure, Tielemans, Moutinho, Fabinho, Lemar, Keita Balde, Falcao

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk Tosun

NOTLAR:

MONACO İLE İLK KEZ...

Beşiktaş, Monaco ile ilk kez karşı karşıya... Siyah beyazlılar, Fransız ekipleriyle de şu ana dek 8 karşılaşma yaptı. Bu maçların 3'ünü kazanan siyah-beyazlılar, 1 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Fransız rakiplerine 4 kez de mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, son olarak geçen sezon Olympique Lyon ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde eşleştiği rakibine ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olurken, evindeki mücadeleyi de uzatma sonunda 2-1 kazandı. Penaltı atışlarında Fransa temsilcisinin 7-6 gerisinde kalan Beşiktaş, çeyrek finalde elendi. Fransa temsilcilerine 11 gol atan siyah-beyazlı takım, kalesinde de 13 gol gördü.

2 MAÇTA 2 ZAFER!

Beşiktaş, Devler Ligi'nde geride kalan 2 karşılaşmada ilk olarak Porto’yu deplasmanda 3-1, ardından Leipzig’i de sahasında 2-0 mağlup ederek grupta 2'de yapmayı başarmıştı.

CANER ERKİN SINIRDA!

Süper Lig'de sarı kart cezası sınırında bulunan Caner Erkin, Avrupa'da da aynı sıkıntıyla karşı karşıya. Tecrübeli sol bek, Monaco karşısında da kart görmesi halinde cezalı duruma gelecek.