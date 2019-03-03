CANLI | Konyaspor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor. Saat 13:30'da başlayan mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetiyor. 'Canlı Takip' sayfamızdan mücadeleyi anbean takip edebilirsiniz.
Konyaspor'ın ilk 11'i: Serkan, Skubic, Ali Turan, Flipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Milosevic, Traore, Fofana, Jahovic
Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Borges, Castro, Serdar, Deniz, Yasin, Ghila
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