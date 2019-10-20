CANLI | Kayserispor - Kasımpaşa
Süper Lig'de pazar gününün açılış maçında Kayserispor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
Teknik direktör Samet Aybaba, Kayserispor ile ilk maçında Kasımpaşa'ya karşı...
BU KARŞILAŞMAYA İDDAA'DA "CANLI BAHİS" OYNANMAKTADIR!
OYNAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELE TIKLAYIN...
MUHTEMEL 11'LER...
Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Atila, Rienstra, Djedje, Umut, Hasan, Ziya, Ntep
Kasımpaşa: Fatih, Veigneau, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Khalili, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Mustafa
Kayserispor'un stoperi Abdennour'un Marsilya günleri...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle