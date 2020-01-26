MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCANLI | Denizlispor - Antalyaspor
GeriFutbol CANLI | Denizlispor - Antalyaspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 26.01.2020 - 13:28,Son Güncelleme:/

CANLI | Denizlispor - Antalyaspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CANLI | Denizlispor - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...

Karşılaşma öncesinde ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan ev sahibi Denizlispor 22 puanla ligde 12. sırada bulunurken, geçtiğimiz hafta sahasında Göztepe'ye 3-0 yenilen Antalyaspor ise 14 puanla 16. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Sackey, Lopes, Onazi, Murawski, Aissati, Olcay, Barrow, Rodallega

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Veysel, Kudryashov, Bünyamin, Yekta, Fredy, Sinan, Mukairu, Jahovic

CANLI | Denizlispor - Antalyaspor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle