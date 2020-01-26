CANLI | Denizlispor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...
Karşılaşma öncesinde ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan ev sahibi Denizlispor 22 puanla ligde 12. sırada bulunurken, geçtiğimiz hafta sahasında Göztepe'ye 3-0 yenilen Antalyaspor ise 14 puanla 16. sırada yer aldı.
İLK 11'LER
Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Sackey, Lopes, Onazi, Murawski, Aissati, Olcay, Barrow, Rodallega
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Veysel, Kudryashov, Bünyamin, Yekta, Fredy, Sinan, Mukairu, Jahovic
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