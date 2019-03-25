Caner Erkin'den flaş ayrılık açıklaması
Beşiktaş'ın tecrübeli milli futbolcusu Caner Erkin'den flaş bir açıklama geldi.
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin takımdan ayrılmak istediği yönünde çıkan haberlerin asla doğru olmadığını söyledi.
Ne yönetimle ne de teknik heyetle bir sorunu olmadığını vurgulayan Siyah-Beyazlı oyuncu, "Ayrılmam için bir neden yok" ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ta bu sezon 32 maça çıkan tecrübeli sol bek Caner Erkin, siyah beyazlı formayla 2 gol atıp 4 de asist yaptı.
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