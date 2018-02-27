Çalımbay'ın imha planı netleşiyor!
Önceki gün oynanan derbiyi izleyen, perşembe günkü Beşiktaş-Fenerbahçe maçında da tribündeki yerini alacak olan Trabzonspor’un hocası Rıza Çalımbay’ın kafasındaki imha planı netleşiyor. Aykut Kocaman’ın aksine topu ve kontrolü rakibe bırakmadan mücadele etmeyi düşünen deneyimli çalıştırıcı, öğrencilerinden maksimum seviyede alan daraltmalarını ve pres yapıp topla oynamalarını isteyecek.
Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanya’yı mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretini bitiren Trabzonspor’da gözler artık hafta sonundaki kritik Beşiktaş mücadelesine çevrilmiş durumda. Bordo-Mavililer’in teknik direktörü Rıza Çalımbay da bu 90 dakika ile yatıp kalkıyor. Deneyimli çalıştırıcı, önceki akşam oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe mücadelesini tribünden çıplak gözle takip ederken, yine 2 takım arasında perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası sınavında da statta olması bekleniyor.
Bu kez zafer istiyor
Rıza Çalımbay’ın ilk tespitleri, zorlu Beşiktaş randevusu için hayli kıymetli. İlk yarıda İstanbul’da 2-2 biten maçın rövanşında zafere şartlanan Karadeniz ekibinin hocasının, Fenerbahçe randevusundan çok önemli mesajlar çıkardığı öğrenildi. Buna göre Fenerbahçe’nin yaptığı hatalar, Fırtına’nın yol haritasında belirleyici olacak.
Oyunculara aktaracak
Fenerbahçe’nin maçta rakibi Beşiktaş’a çok alan bıraktığını tespit eden Çalımbay’ın, “Beşiktaş ligin toplu oyunu en iyi oynayan takımlarından. Eğer ki boş alan ve topla oynama fırsatı verirseniz işiniz çok fazla zorlaşır. O nedenle en az rakibimiz kadar topla oynama oranına sahip olmalı ve alan bırakmamalıyız. Fenerbahçe ne zaman bunun tersini yaptı oyunun seyri değişti” değerlendirmelerini yaptığı öğrenildi. Çalımbay, bugünden itibaren yapılacak olan antrenmanlarda da sık sık futbolcularıyla bu notlarını paylaşacak ve isteklerini aktaracak. (Fanatik)
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