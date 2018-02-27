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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Çalımbay'ın imha planı netleşiyor!
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Sıradaki Haber:Alper Potuk'a büyük şok!

Futbol
27.02.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

Çalımbay'ın imha planı netleşiyor!

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Önceki gün oynanan derbiyi izleyen, perşembe günkü Beşiktaş-Fenerbahçe maçında da tribündeki yerini alacak olan Trabzonspor’un hocası Rıza Çalımbay’ın kafasındaki imha planı netleşiyor. Aykut Kocaman’ın aksine topu ve kontrolü rakibe bırakmadan mücadele etmeyi düşünen deneyimli çalıştırıcı, öğrencilerinden maksimum seviyede alan daraltmalarını ve pres yapıp topla oynamalarını isteyecek.

Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanya’yı mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretini bitiren Trabzonspor’da gözler artık hafta sonundaki kritik Beşiktaş mücadelesine çevrilmiş durumda. Bordo-Mavililer’in teknik direktörü Rıza Çalımbay da bu 90 dakika ile yatıp kalkıyor. Deneyimli çalıştırıcı, önceki akşam oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe mücadelesini tribünden çıplak gözle takip ederken, yine 2 takım arasında perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası sınavında da statta olması bekleniyor.

Bu kez zafer istiyor 

Rıza Çalımbay’ın ilk tespitleri, zorlu Beşiktaş randevusu için hayli kıymetli. İlk yarıda İstanbul’da 2-2 biten maçın rövanşında zafere şartlanan Karadeniz ekibinin hocasının, Fenerbahçe randevusundan çok önemli mesajlar çıkardığı öğrenildi. Buna göre Fenerbahçe’nin yaptığı hatalar, Fırtına’nın yol haritasında belirleyici olacak.

Oyunculara aktaracak 

Fenerbahçe’nin maçta rakibi Beşiktaş’a çok alan bıraktığını tespit eden Çalımbay’ın, “Beşiktaş ligin toplu oyunu en iyi oynayan takımlarından. Eğer ki boş alan ve topla oynama fırsatı verirseniz işiniz çok fazla zorlaşır. O nedenle en az rakibimiz kadar topla oynama oranına sahip olmalı ve alan bırakmamalıyız. Fenerbahçe ne zaman bunun tersini yaptı oyunun seyri değişti” değerlendirmelerini yaptığı öğrenildi. Çalımbay, bugünden itibaren yapılacak olan antrenmanlarda da sık sık futbolcularıyla bu notlarını paylaşacak ve isteklerini aktaracak. (Fanatik)

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