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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber:Bedir: "Avrupa sevdamızı kalan 10 maç belirleyecek

Futbol
aa-spor
08.03.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

Çalımbay'ın hedefi Avrupa kupaları!

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Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu vurgulayarak, hedeflerinin bordo-mavili takımın gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almasını sağlamak olduğunu söyledi.

Çalımbay, bordo-mavili takımın 12 Mart Pazartesi günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor'a başarı için geldiğini belirten deneyimli teknik adam, "Başka bir düşüncemiz yok. Göreve geldiğimizde işimizin zor olduğunu biliyorduk, geldiğimiz camiayı da çok çok iyi tanıyorduk. Geldiğimiz zaman takımın durumu belliydi. Zaten takımın durumu iyi olsa antrenör değişikliği olmazdı. Biz geldiğimizde belli ki burada bir kriz vardı ve bizim de bu krizi yönetmemiz gerekiyordu. Elimizden geleni yaptık, aslında çok da güzel şeyler yaptık." dedi.

"SORUMLULUKTAN KAÇAN BİR İNSAN DEĞİLİM"

Ligin ikinci yarısının istedikleri gibi olmadığını kaydeden Rıza Çalımbay, şöyle devam etti:
"Beraberliklerimiz oldu ve bu başarısızlık olarak gösterildi. Biz bunu kabul etmedik. Çünkü oynadığımız oyun iyiydi. Göztepe, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçları mesela. Şanssızlıklar yaşadık. Sonra yavaş yavaş bazı şeyler çıkmaya başladı. 'Bu sizin kurmadığınız takım.' gibi bir soru geldi. 'Benim kurmadığım bir takım ama mazeret değil.' dedim. İnsanlar mazeret kısmını almayıp gerisini kullandılar. Biz 3-4 maç dışında kötü bir çizgi çizmedik. Aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ben sorumluluktan kaçan bir insan değilim. Buranın teknik direktörü benim ve tüm sorumluluk da benim. O oyuncu yok, bu oyuncu yok... Arkadaşlar tabii ki sıkıntımız var ama hiçbir zaman kimseyi ortaya atıp kendimizi yukarıya alan insan değiliz."

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük hayatında hep zor takımlar çalıştırdığını anlatarak, şunları aktardı:
"Gittiğimiz yerde bir çizgimiz vardı ve o çizginin altına hiç düşmedik. Başakşehir ve Beşiktaş mağlubiyetleri aldık. Bunlardan sonra yeni yeni şeyler üretilmeye başlandı. Tüm sorumluluk bizim. Benim de tek hedefim Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılması. On tane maçımız var, 10'u da final niteliğinde ve bu maçları iyi şekilde bitirip takımı Avrupa'ya getirmek istiyoruz. Artık o alındı, bu alınmadı muhabbetini de kapatırsanız sevinirim. Bundan sonra ağzımdan bir daha duymayacaksınız."

"TEKMEYE KAFA ATACAK ARKADAŞLAR İLE ÇIKACAĞIZ"

Takımdaki eksikler hakkında bilgi veren Rıza Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Esteban 1 ay yok. Mustafa Akbaş 1 ay daha yok. Castillo geri dönecek, onların raporuna göre bakacağız, 1,5 ay olmayacak. Durica 1 ay yok. Bero sakatlandı, en az 1 ay yok. Abdülkadir sakat ama maçta oynayabilir. Hubocan sarı kart cezalısı. Bu tür sıkıntılarla Akhisarspor maçına gideceğiz. Akhisarspor maçı benim ilk maçım olacak. Sıfırdan başlıyoruz artık. En iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tekmeye kafa atacak arkadaşlar ile çıkacağız. Ben yönetimime, taraftarlara ve futbolculara güveniyorum. Bizim söylediklerimizi maalesef yanlış anladılar. Takviye söylemimiz yanlış anlaşıldı. Arkadaşlarıma güveniyorum."
Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılım şansının çok olduğunu savunan Çalımbay, "Tek şey, huzurlu ortamı tekrar yakalamak. Şansımız çok yüksek ama önümüzdeki Akhisarspor maçı çok önemli. Akhisarspor'un buraya karşı olaylı bir galibiyeti var, onu önce yok edeceğiz. Trabzonspor tarihinde Alanyaspor'u ilk defa yendi. Alanyaspor da ilk maçta önemli sonuç almıştı, şimdi sıra Akhisarspor maçını çevirmek." diye konuştu.

"BURAK OLAYI YANLIŞ ANLAŞILMADAN İBARET"

Çalımbay, dün akşamki antrenmanda yardımcı antrenör Bülent Albayrak ile Burak Yılmaz arasında yaşanan gerginlikle ilgili soru üzerine ise şunları kaydetti:
"Olayın içerisinde ben yoktum, sonradan geldim. Oyuncuların koşmasını istedim. Burak ile herkesin içerisinde değil, tek konuşmam gerektiğine inandım. Antrenman başladıktan sonra Burak'ı çağırdım, olayı öğrendim. Burak'ın söylediği olay benim güleceğim bir olay. Benim söylemek istediğim tek şey vardı, bu takımın bütün golcüsü Burak. Son 7 maçımızda 5 gol attık, 4'ü Burak'ın, 1'i Abdülkadir'in. Söylemek istediğimiz, Allah göstermesin Burak'a bir şey oldu, sakatlandı, sezon sonuna kadar yok, diğer arkadaşlarımızın gol atması lazım. Golü hep Burak atacak diye bir şey yok."
Dünkü olayın tamamen bir yanlış anlama sonucu geliştiğini anlatan deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:
"Burak'ı Trabzon'a Eskişehir'den gönderen benim. O gün Burak'ı Trabzon'a vermeden o zaman takımın başında olan Şenol Güneş ile konuşmuştuk. Burak ile bizim çalışmamız apayrı. Dünkü konuşmadan sonra olay kapandı. Burak gitti, Bülent hocadan özür diledi. Birbirlerine sarıldılar, olay bu. Bizim olduğumuz yerde kötü bir olay olmaz, mümkün değil. Haftanın ilk antrenmanı gergin olabilir. Çünkü maçtan geliyorsunuz. Küçük bir yanlış anlaşılma, zaten iki dakika sürdü."

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