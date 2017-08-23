Çalımbay milli maç arasını bekliyor

Çalımbay, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları maçın hazırlıkları öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

Ligin ilk maçlarının hiç kolay olmadığını, değişik sonuçların her zaman çıkabileceğini aktaran Çalımbay, ilk defa bir milli maç arasını dört gözle beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü hem yeni transferler hem sakat arkadaşlarımız olsun, milli maç arasından faydalanıyoruz. İnşallah onların da takıma döneceğine inanıyorum, bu bizim için iyi oldu. Bana göre lig 5-6 haftadan sonra tamamen oturacak. Herkes transferlerle uğraşıyor. Dün biz de transfer yaptık. Herkes transferlerle uğraşırken iyi bir puan almaya çalışıyoruz. Biz de aynı durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda sakatlıkların çokluğunun kendileri için büyük bir dezavantaj olduğuna değinen Rıza Çalımbay, bunların kendilerini korkutmadığını, Malatya deplasmanında puan almaya çalışacaklarını ifade etti.

"Çok iyi bir sporcu transfer ettik"

Taraftar, yönetim ve takım olarak kenetlenildiği takdirde Antalyaspor'u çok iyi bir yere getireceklerini vurgulayan Rıza Çalımbay, Samir Nasri transferiyle ilgili olarak da şunları aktardı:

"Çok iyi bir sporcu transfer ettik. Kariyeri müthiş. Dünya çapında bir futbolcu. İnşallah çok kısa sürede uyum sağlarsa çok başarılı olacağına, Antalyaspor'a çok faydalı olacağına inanıyorum. Ama bir şanssızlığımız, sezon başı döneminde bize katılsaydı şu anda daha rahat oynatabilirdik. Şimdi tabi oynatıp oynatmamaya, onun antrenman durumuna göre, kendisiyle konuşup karar vereceğiz. Şimdi kopuk kopuk gidiyoruz ama inşallah milli maç arasında bunu birleştirip, ideal kadromuzu kuracağız."

Deneyimli teknik adam, bir transfer daha yapmaya çalıştıklarını belirterek "Olmazsa da kesinlikle hiçbir şey demiyoruz. Şu anki transferler de yeterli. Önemli olan bir araya gelmemiz. Biz daha bir araya gelemedik, çalışamadık, kadroyu kuramadık. Çok sakat oyuncumuz var. Zannetmiyorum başka takımlarda bu kadar sakat olsun. Bu sakatların çoğu maçlarda olan sakatlıklar. Alternatifli bir kadro istedim, takımın içinde bir rekabetin olması gerekiyor. Bu rekabetin de sahaya yansıması gerekiyor. Şu anda bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

"Bizde bireyselliğe yer yok"

Yeni transfer Samir Nasri'nin doping kullandığı iddialarına ilişkin Rıza Çalımbay, "Öyle bir şey olacağına inanmıyorum, çünkü boşu boşuna kulübümüz böyle şeylere girmez. O nedenle bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Böyle bir aksilik olduğunda da bir B planımız vardır. Bir sıkıntımız yok." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Rıza Çalımbay, Nasri'nin Evkur Yeni Malatyaspor maçına götürüleceğini belirterek, "Kendisi hazır olduğunu söyledi. Biz de ona göre karar vereceğiz. Ama hemen, 'Nasri geldi, oynatalım.' diye bir şey yok. Nasri tek başına bir şey yapamaz, takım olarak bir şeyler yapacağız. Takım oyunu oynamamız gerekiyor, bizde bireyselliğe yer yok. Bireysel olan oyuncumuz da takım oyunu oynayacak. Nasri her şeyden önce iyi bir oyuncu ama önemli olan bunu burada göstermesi. Biz kendisine inanıyor, güveniyoruz. Hakikaten ihtiyacımız da var ama hemen oynatamayız." diye konuştu.

Nasri göz doldurdu

Toplantının ardından Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yapılan antrenmanla sürdürdü.

Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Samuel Eto'o ve Samir Nasri başta olmak üzere futbolcuların neşeli oldukları görüldü. Nasri, antrenmandaki performansıyla dikkati çekti.

Antrenman, koşu ve kondisyon çalışmasıyla başlayarak, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

Kasık fıtığı nedeniyle ameliyat edilen yeni transfer Jeremy Menez, Avusturya'daki kampta ayağındaki platinden dolayı sakatlanarak operasyon geçiren Deniz

Kadah, kolunda çatlak bulunan genç oyuncu Jean Drole ile sakatlıklarından dolayı ameliyat edilen Sandro Cordeiro ve Zeki Yıldırım da antrenmana katılmadı.



