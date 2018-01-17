Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.



Isınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı organizasyonlar üzerinde duran futbolcular, daha sonra şut ve serbest vuruş çalışması yaptı.

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Metin Yüksel ve Erman Bulucu da antrenmanda takımla çalıştı.



Kulüp başkanı Mevlüt Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, göreve yeni seçildiğini hatırlatarak, yönetim kurulu ve teknik heyetle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Antalya'da yapılan kampın verimli geçtiğini ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Takıma yeni yaptığımız iki takviye var. İki transfer daha yapacağız. Takımımızın durumu gayet iyi. Takımımızdan çok umutluyuz. Taraftarımız bize inansın. Ligin liderini de yenerek inşallah Süper Lig yürüyüşümüz başlayacak. Kulübün sahibi, Erzurumlu hemşehrilerimiz ve taraftarımızdır. Bize güvensinler, her zaman destek olsunlar. Taraftarlara Süper Lig sözünü de vermek istiyorum."