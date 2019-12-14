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Futbol
AA
14.12.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Giresunspor: 0

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Giresunspor: 0

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Giresunspor'u 2-0 yendi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Emre Malok, Mehmet Yıldırım, Ali Can Alp

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 79 Rashad Muhammed), Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Obertan), Emrah Başsan, Pote (Dk. 89 Osman Çelik)

Giresunspor: Fachini, Mehmet Taş (Dk. 71 Uğur Akdemir), Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Renan Foguinho, Landel, Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz (Dk. 71 Limbombe), Del Valle, Rusescu (Dk. 82 Özgür Can Özcan)

Goller: Dk. 48 ve Dk. 65 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 55 Aykut Demir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 Del Valle (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Mehmet Murat Uçar, Dk. 55 İbrahim Akdağ, Dk. 76 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 Bekir Yılmaz (Giresunspor)

74. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kazandığı penaltıyı Pote gole çeviremedi. 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Giresunspor: 0

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