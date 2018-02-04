Büyük skandal! Hocasının kafasına silah dayadı
Arjantin'de Escuela President Roca takımının teknik direktörü Cristian Niera, ilk 11'e almadığı oyuncusu kafasına silah dayamasının ardından görevini bıraktığını açıkladı.
Escuela President Roca'nın hocası, takımın orta saha oyuncusu Cesar Pegani'yi maç kadrosu için ilk 11'e yazmadı. Bu olay sonrası olanlar oldu.
İdman sonrası Pegani'nin yanına geldiğini ve kafasına silah dayadığını belirten Niera, bu olayın ardından görevi bıraktığını açıkladı.
Lig başkanı Emeteria Farias ise: 'Evet, teknik adam maalesef işinden istifa etti. Futbolcusu onu silah ile tehdit etmiş. Gayet normal bir kararın ardından böyle bir şey yaşanmış. Gerçekten çok üzücü.' ifadelerini kullandı.
Ayrıca teknik adam Niera'nın olay ile ilgili polise başvuru yaptığı öğrenildi.
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