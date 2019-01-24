Büyük ikramiye Dusko Tosic'e vurdu!
Geçen sezonun sonunda Beşiktaş’tan 4.5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Çin Ligi ekibi Guangzhou RF’e transfer olan Dusko Tosic, yeni bir sözleşmeye daha imza atıyor...
Geçen sezonun sonunda Beşiktaş’tan 4.5 milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında Çin Ligi ekibi Guangzhou RF’e transfer olan Dusko Tosic, kulübüyle 2,5 yıllık sözleşme imzalamış
Çin’de 17 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans sergileyen 34 yaşındaki savunmacıyla kulübünün yeni sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
Sırp basınında çıkan haberlere göre Guangzhou RF’in, Tosic’in maaşını 5.8 milyon Euro’dan 8.5 milyon Euro’ya çıkaracağı bildirildi.
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