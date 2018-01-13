Bursaspor'un transferde uğrak noktası Afrika kıtası

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, yıldız oyuncu Moussa Sow için gün sayarken yeşil beyazlı ekibin bu sezon transferde uğrak noktası Afrika kıtası oldu. Timsah, sezon başında Kongo’dan Dzon Delarge, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden Jires Kembo, Gana’dan Emmanuel Badu ve U21 Takımı'na aldığı Kofi Atta ile Nijerya'dan William Troost-Ekong, Mikel Agu ve daha önce U21 Takımı'na aldığı Paschal Onyedika Okoli'yi kadrosuna katarken, son olarak bu isimlere Senegal’den Moussa Sow’un da dahil olması bekleniyor. Böylelikle yeşil beyazlı ekip bu sezon Afrika kıtasından 8 transfer gerçekleştirmiş olacak.

LE GUEN ETKİSİ

Bu durumdaki en etkili isim ise Teknik Direktör Paul Le Guen. Bursaspor’dan önce uzun süre boyunca Afrika’da milli takımlar çalıştıran; Nijerya, Umman ve Kamerun’da görev yapan Fransız çalıştırıcı, bu coğrafyadaki oyuncuları iyi tanırken, transfer ettiği isimlerden de yüksek verim aldı. Ekong, Agu ve Jires Kembo özellikle ligin ilk yarısında performanslarıyla ön plana çıkarken Badu ve Delarge ise zaman zaman gole yönelik katkılarıyla dikkat çekti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİ

Öte yandan Bursaspor’un kadrosuna bakıldığında her coğrafyadan farklı bir isim dikkat çekiyor. Son olarak Kardemir Karabükspor'dan Rumen oyuncu Gheorghe Grozav’i kadrosuna katan Bursaspor’a bu sezon gelen Afrikalı oyuncular dışında; Avustralya’dan Aziz Behich, Brezilya’dan Titi, Arjantin’den Pablo Batalla, Senegal’den Ricardo Faty, Romanya’dan Bogdan Stancu, Hollanda’dan Josua John da yer alıyor. Şilili Cristobal Jorquera ile ise yollar ayrılacak.