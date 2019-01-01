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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
01.01.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Bursaspor’un kamp kadrosuna yerli oyuncu damgası!

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Bursaspor’un kamp kadrosuna yerli oyuncu damgası!

Bursaspor'un devre arasındaki Antalya kampında 23'ü yerli olmak üzere 32 futbolcu yer alacak.

Sezonun ilk devresini tamamlayan Bursaspor, 9 günlük izinin ardından ikinci devre çalışmaları için 2-12 Ocak tarihlerinde Antalya Belek'te 10 günlük kamp yapacak.

4 kaleci, 28 oyuncu olmak üzere toplam 32 futbolcudan oluşan kamp kadrosunda 23 yerli, 9 yabancı futbolcu bulunacak.

23 yerli futbolcunun 16'si alt yapı kökenli oyuncularından olması dikkat çekerken, kamp kadrosundaki futbolcuların yaş ortalaması ise 22.5 oldu.

2 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Bursaspor, kamptaki ilk hazırlık maçını ise 6 Ocak Pazar günü saat 16:00'da Hollanda ekibi MVV Maastricht ile oynayacak.

Bursaspor'un kamp kadrosu ise şu isimlerden oluştu:

Okan Kocuk, Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, Deniz Aydın, Barış Yardımcı, Muhammed Emin Sarıkaya, Aurelien Chedjou, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Ersoy, Santiago Vergini, Ahmet Furkan Özcan, Iasmin Latovlevici, Cengiz Umut Meraş, Onur Atasayar, Aytaç Kara, Ramazan Keskin, Tuğbey Akgün, Stephane Badji, Jani Atanasov, Abdullahi Shehu, Tunay Torun, Burak Kapacak, Abdülkadir Çelik, Henri Saivet, Furkan Soyalp, Eren Güler, Allano Lima, Yusuf Erdoğan, Çağatay Yılmaz, Diafra Sakho, Mehmet Umut Nayir, Ali Akman.

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