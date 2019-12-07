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GeriFutbol Bursasporlu Shehu ve Diarra'dan anlamlı hareket!
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Futbol
DHA
07.12.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Bursasporlu Shehu ve Diarra'dan anlamlı hareket!

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Bursasporlu Shehu ve Diarra'dan anlamlı hareket!

Bursaspor’da futbolcular Abdullahi Shehu ve Mamadou Diarra, anlamlı bir organizasyona katıldı.

Bursasporlu futbolcular Abdullahi Shehu ve Mamadou Diarra, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği, Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Bursagücü Ampute Spor Kulübü'nün organizasyonuyla düzenlenen "Bursagücü Ampute - Bursasporlu Şöhretler" maçına katıldı.

Aynı zamanda futbolcular maçın başlama vuruşunu gerçekleştirdi.

 

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...


MevzuBahis | 6-8 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Bursasporlu Shehu ve Diarradan anlamlı hareket

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