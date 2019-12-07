Bursasporlu Shehu ve Diarra'dan anlamlı hareket!
Bursaspor’da futbolcular Abdullahi Shehu ve Mamadou Diarra, anlamlı bir organizasyona katıldı.
Bursasporlu futbolcular Abdullahi Shehu ve Mamadou Diarra, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği, Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Bursagücü Ampute Spor Kulübü'nün organizasyonuyla düzenlenen "Bursagücü Ampute - Bursasporlu Şöhretler" maçına katıldı.
Aynı zamanda futbolcular maçın başlama vuruşunu gerçekleştirdi.
Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...
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