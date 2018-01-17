« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Bursaspor'da transfer harekatı! Rumen oyuncu...

Bursaspor'da transfer harekatı! Rumen oyuncu...

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da ara transfer çalışmaları kapsamında prensip anlaşmasına varılan Rumen oyuncu Gheorghe Grozav ile sözleşme imzalanacak.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Bursaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımı güçlendirmek adına ara transferde ilk olarak Senegalli forvet Moussa Sow'u kadrolarına dahil ettiklerini hatırlattı.

Transfer çalışmaları kapsamında ikinci olarak Kardemir Karabükspor ile sözleşmesini fesheden Rumen oyuncu Gheorghe Grozav ile prensip anlaşmasına vardıklarını belirten Parlakay, "Grozav, Bursa'ya geldi. Görüşmelerimizi yaptık ve aramızda anlaşmayı tamamladık. Grozav resmi işlemlerini tamamladıktan sonra kendisini Bursasporlu yapan sözleşmeye imza atacak." diye konuştu.

Parlakay, Grozav'ı teknik direktör Paul Le Guen'in izleyip beğendiğini, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da bu oyuncu hakkında kendisine olumlu referans verdiğini bildirdi.

Bursasporda transfer harekatı Rumen oyuncu...

Anadolu KulüpleriFutbolSüper Lig

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ