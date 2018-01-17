Bursaspor'da transfer harekatı! Rumen oyuncu...

Bursaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımı güçlendirmek adına ara transferde ilk olarak Senegalli forvet Moussa Sow'u kadrolarına dahil ettiklerini hatırlattı.



Transfer çalışmaları kapsamında ikinci olarak Kardemir Karabükspor ile sözleşmesini fesheden Rumen oyuncu Gheorghe Grozav ile prensip anlaşmasına vardıklarını belirten Parlakay, "Grozav, Bursa'ya geldi. Görüşmelerimizi yaptık ve aramızda anlaşmayı tamamladık. Grozav resmi işlemlerini tamamladıktan sonra kendisini Bursasporlu yapan sözleşmeye imza atacak." diye konuştu.



Parlakay, Grozav'ı teknik direktör Paul Le Guen'in izleyip beğendiğini, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da bu oyuncu hakkında kendisine olumlu referans verdiğini bildirdi.