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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
05.12.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Bursaspor'da savunma alarm veriyor

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Bursaspor'da savunma alarm veriyor

Son iki maçında kalesinde 6 gol gören Bursaspor'da savunma alarm veriyor. Hücumda ise sorun yaşamayan yeşil beyazlılar, ligin en golcü ekiplerinden biri oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci Tur ilk maçında Bursaspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 4-2 kaybederken, tur şansını Bursa'ya bıraktı. Rövanş mücadelesinde en az iki farklı galibiyete ihtiyaç duyacak Bursa temsilcisinin, son iki maçında savunma alarm vermeye başladı. Ligde oynadığı son maçta Adanaspor deplasmanında kalesinde iki gol gören yeşil beyazlıların, son iki maçında toplamda 6 kez fileleri havalandırıldı.

SAVUNMADA HESAPLAR BOZULDU
Son olarak TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynadığı Adana Demirspor karşısında kalesinde 4 gol gören Bursaspor, bu maçın ardından özellikle savunmada iyileşmeler göstermişti. Son oynanan Adanaspor maçına dek; 7 lig maçında savunma kurgusunu iyi gerçekleştiren Bursa temsilcisi, bu maçlarda sadece 5 gol yedi. Ancak lig ve kupada oynanan son maçlar savunmadaki hesapları bozarken, Erzurum deplasmanındaki rotasyon da yenilen goller de etkili oldu.

HÜCUMDA SORUN YAŞAMIYOR
Öte yandan TFF 1'inci Lig'de 13 hafta geride kalırken Bursaspor'un 16 kez fileleri sarsıldı. Ligin en az golü kalesinde gören 7'nci ekibi olan Bursa temsilcisi, buna karşın attığı gollerle ön plana çıktı. Bu sezon ligde 13, kupada ise 3 maç olmak üzere toplamda 16 resmi maça çıkan yeşil beyazlılar, sadece bir kez (evinde Balıkesirspor'a karşı) gol sevinci yaşayamadı. Bunun dışında ligde 20 gol kaydeden Bursaspor, ligin en golcüleri Cesar Group Ümraniyespor (23) ve İstanbulspor'un (21) ardından üçüncü en fazla gol sevinci yaşayan ekip oldu.

  

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