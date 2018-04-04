Bursaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor!
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 8 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesislerinde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk çalışması, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda minyatür kalede kontrol-pas oyunu ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılarda sakatlığı devam eden John Bostock takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı ikinci çalışmayla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.
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