Bursaspor'da Joshua John 4 hafta yok
Bursaspor'da kanat oyuncusu Joshua John geçirdiği sakatlık sonrası bugün ameliyat oldu. John'un 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Joshua John, sol inguinal herni (kasın fıtığı) sebebiyle bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Ameliyatın ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci geçirecek olan Joshua John en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak."
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