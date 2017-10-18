Parlakay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında 3-1 kazandıkları Osmanlıspor maçında teknik direktör Paul Le Guen'in yeni bir oyun sistemi denediğini söyledi.



Bu sistemde takımın nasıl bir reaksiyon göstereceğini bilmediklerini anlatan Parlakay, "Buna karşın takım iyi bir reaksiyon gösterdi. Daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Net bir skor aldık. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Takımlarına çok güzel destekte bulundular. Bu tarz destekte bulunmalarını istiyoruz kendilerinden." diye konuştu.



Parlakay, ligde son iki hafta Galatasaray ve Kayserispor karşısında aldıkları mağlubiyetlerin ardından Osmanlıspor maçının kendileri açısından büyük önem taşıdığını dile getirerek, bu karşılaşmayı kayıpsız atlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.



Bu hafta Sivasspor ile karşılaşacaklarını aktaran Parlakay, "Sivas'a kazanmaya gideceğiz. Ben sezon başında 'Bursaspor her maçını galibiyet için oynar. Yeniliriz, yeneriz, sonuç ne olur bilmem ama taraftarımızı mutlu edecek skorlar alacağız, taraftarımızı mutlu edecek oyun oynayacağız.' demiştim. Sivasspor maçında da aynısını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.



Parlakay, takımdaki eksikliklerin farkında olduklarını, ara transfer döneminde söz konusu mevkiler için takviye yapmak istediklerini vurgulayarak, bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

ŞENER VE FERNANDAO

Parlakay, Fenerbahçe'de forma giyen eski oyuncuları Şener Özbayraklı ve Brezilyalı golcü Fernandao için ara transfer döneminde girişimde bulunacaklarına yönelik iddialarla ilgili "Şener Özbayraklı ile ilgili bir temasta bulunmadık. İşin açıkçası bir görüşmüşlüğümüz, bir fikir alışverişi yapmışlığımız yok ama bizim bir sağ beke ihtiyacımız var; bu Şener olur, başkası olur bilmiyorum. Bir sağ bek daha düşünüyoruz. Fernandao istediğimiz adam. Bunun dışında takip ettiğimiz başka oyuncular var. Önümüzdeki sene için birkaç hamle yapabiliriz ocak ayında." diye konuştu.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ, YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra ülkesine döneceğini açıklayan takım kaptanı Pablo Martin Batalla'nın en az bir sene daha takımda kalmasını çok istediklerini ifade eden Parlakay, bunun için deneyimli oyuncuyla görüşeceklerini belirtti.

Kulüp Başkanı Ali Ay ve teknik direktör Paul Le Guen'in de Batalla'nın bir sene daha takımda kalması yönünde açıklamaları bulunduğunu hatırlatan Parlakay, şunları kaydetti:

"Biz Pablo ile geldiği ilk gün görüştük. Pablo bize 'Ben son senemi geçirmek istiyorum. Benim bir hayalim var, ülkemde arkadaşlarımla amatör takımda futbol oynamak istiyorum.' dedi. Biz tabii buna saygı duyacağız, duymak zorundayız ama bizim için Pablo'nun ne kadar önemli olduğunu her maç daha iyi görüyoruz. Batalla'nın bir sene daha oynaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Dünkü maçta herkes görmüştür. Kafası sarılı şekilde maçı tamamladı. Soyunma odasındaki halini görseydiniz oturup ağlardınız. Orada dikiş attılar. Kemiğini görüyorduk. Ona rağmen orada oynadı. Müthiş bir profesyonel. 'Bu maç oynayamaz' değiniz maçlarda o sakat haliyle oynuyor. İnanılmaz biri. Ne gerekiyorsa yapacağız, yapmak zorudayız.”

"STATTA 17 BİN KİŞİ OLDUĞUNA EMİN MİSİNİZ?"

Parlakay, taraftarın yönetime, futbolcuya tepki gösterebileceğini ancak burada Bursaspor'un önemli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkes Bursaspor'a destek vermek zorunda. Taraftarımız her zaman bize desteğini gösteriyor. Son olarak Osmanlıspor maçında 17 bin kişi yanımızdaydı ve müthiş destek verdiler takımlarına. Soyunma odasında Le Guen, 'Statta 17 bin kişi olduğuna emin misiniz? İnanılmaz bir atmosfer vardı. Herkes inanılmaz, deli gibi bağırıyordu.' dedi. Bursaspor taraftarı bu. Herkesin bir kere ya burada top oynaması ya da burada maç izlemesi gerekiyor. O zaman tarafarın ne olduğunu

herkes daha iyi anlar. Onun için her zaman taraftarımızı yanımızda görmek

istiyoruz.”