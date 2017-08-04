Bursaspor’da Badu’ya geçer not

2017-2018 Futbol Sezonu'nun başlamasına bir hafta kala Bursaspor'da yoğun antrenman ve maç trafiği devam ediyor. Yeşil beyazlıların sabah saatlerinde yaptığı çalışmaya İtalya'nın Udinese takımından 1 yıllığına kiralanan Ganalı Emmanuel Agyeman Badu çıktı.

Fransız teknik direktör Paul Le Guen çalışma öncesi yaptığı toplantıda Badu'yu arkadaşlarına tanıttı. Yeşil beyazlı futbolcular alkışlarıyla Ganalı orta alan oyuncusuna hoş geldin dediler.

Isınma ve koordinasyon çalışmasının ardından teknik direktör Paul Le Guen, çiftkale maç yaptırdı. Yeşil takım Harun-Barış, Ekong, Titi, Aziz Behich, Badu, Batalla, Jorquera, Pascal, Deniz Yılmaz ve Pascal'dan oluşurken, sarı takım ise Muhammed-Ertuğrul, Faty, İsmail, Mert, Merter, Furkan, Berat,Ozan Can, John ve Sinan'dan oluştu.

Gole yönelik bu çiftkaleyi zaman zaman durduran Fransız teknik adam yapılan hatalar nedeniyle uyarılarda bulundu. Kısa süren maçta yeni transfer Badu, hareketli oyunu ve attığı isabetli paslarla dikkat çekti.

Daha sonra Akşam 19.00'da oynanacak Balıkesirspor maçı nedeniyle Le Guen futbolcularını serbest bıraktı. Yeşil beyazlılar kanat organizasyonu ve serbest atış yaptılar.

SERCAN 6 HAFTA YOK

Son çalışmada yapılan çiftkale maçta sol adalesinden sakatlanan Sercan Yıldırım'dan kötü haber geldi. Bursa Acıbadem Hastanesi'nde MR'ı çekilen Sercan Yıldırım'ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı kulüp doktorları tarafından açıklandı. Bu arada bu çalışmada sakatlanan Onur ise Acıbadem hastanesinde adalesindeki sorun nedeniyle MR'ı çekildi.

SON PROVA BUGÜN U 21 İLE

Bursaspor, yarın sabah saat 10.00'da son hazırlık karşılaşmasını U 21 takımı ile yapacak.



