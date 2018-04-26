Bursaspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 30 Nisan Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 40 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, dar alanda yapılan kontrol-pas oyunu ile devam eden çalışmada daha sonra 3 gruba ayrılan yeşil-beyazlılar, yarı sahada çift kale maç yaptı.
Bu arada, yeşil-beyazlı oyuncular, antrenman öncesi aileleriyle tesislere gelen engelli bir taraftar ve 4 aylık bebeğe yakın ilgi gösterdi.
Oyuncular, engelli taraftar ve bebekle fotoğraf çektirdi.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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