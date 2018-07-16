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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
16.07.2018 - 13:18, Son Güncelleme:

Bursaspor’a Giovanni Sio transferinde sevindirici gelişme

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Bursaspor’a Giovanni Sio transferinde sevindirici gelişme

Bursaspor’un peşinde olduğu Giovanni Sio’nun kulübü Montpellier, forvet için Andy Delort ile imza aşamasına gelirken, Sio’nun da takımdan ayrılması an meselesi haline geldi.

Hücuma takviye için arayışlarını sürdüren Bursaspor, Giovanni Sio’da karar kılmıştı. Yeşil beyazlı kulüp bu transferin gerçekleşmesi adına Jires Kembo’yu da takas olarak kullanmayı planlarken Fransa’daki yeni gelişmeler Bursaspor taraftarını heyecanlandırdı. Fransa’nın saygın gazetelerinden L’equipe, Sio’nun kulübü Montpellier’nin Toulouse’ta forma giyen Andy Delort ile anlaşmak üzere olduğunu yazdı. Daha önce de hücum hattına geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde forma giyen Petar Skuletic’i dahil eden ve forvet oyuncusu Casimir Ninga’yı da Caen’e gönderen Montpellier’nin, Giovanni Sio ile de yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bursaspor ile Montpellier arasında yapılan görüşmeler devam ederken, Andy Delort’un transferinin gerçekleşmesinin ardından Sio’nun da yeşil beyazlı ekibe katılması bekleniyor.

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