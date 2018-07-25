Bursaspor yeni sezon formalarını tanıttı
Bursaspor Kulübü, yeni sezon formalarını bir video ile tanıttı.
Yeşil-beyazlı kulübün 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar yayınlandı.
Dijital futbol platformu Dugout üzerinden video yayınlayan yeşil-beyazlı kulüp, formaları da taraftarlara sürpriz yaparak tanıttı.
Taraftarların ilk giydiği formalarıyla yaşadıkları anılarını anlattığı sırada yeni sezon formaları hediye edildi. Yayınlanan formalar arasında yeşil-gri renklerin olduğu forma dikkat çekti.
İlk forman ilk heyecanın ilk maçın... Yeni sezon formalarımızla yeni anılar biriktirmeye ne dersin? 🐊⚽️— Bursaspor (@BursasporSk) 25 Temmuz 2018
👉 https://t.co/k37uiugYDQ pic.twitter.com/d3mGEgBmI0
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