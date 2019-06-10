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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
10.06.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Bursaspor yeni evinde aradığını bulamadı

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Bursaspor yeni evinde aradığını bulamadı

Türk futbolunda son yıllarda birçok takım, yeni stadyumuna kavuşurken Bursaspor da maçlarını yeni adıyla Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynamaya başladı. Ancak yeşil beyazlılar, 3.5 sezonluk süreçte, eski evi Bursa Atatürk Stadı'ndaki yüksek galibiyet yüzdesini yeni evine taşıyamadı.

Yeşil beyazlı ekip, 17 Ocak 2016 tarihinde oynanan Trabzonspor maçıyla birlikte kapılarını açan yeni stadyumunda 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanarak tarihi bir galibiyet elde ederken, sonraki süreçte yeni evinde arzuladığı grafiği yansıtamadı. Bursaspor, 3.5 sezondur maçlarını oynadığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda; Bursa Atatürk Stadı'nda oynadığı son 3.5 sezondaki maçlarına oranla hayal kırıklığı yaşayarak bu sezon Spor Toto Süper Lig'e veda etti.

ATATÜRK STADI'NDAKİ PERFORMANSINI ARATTI
Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda lig ve kupa maçları dahil olmak üzere toplam 68 karşılaşmaya çıktı. Bunların 28'ini kazanan yeşil beyazlı ekip, 21 kez rakiplerine mağlup olurken geride kalan 20 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Böylelikle Bursa temsilcisi, yeni evinde çıktığı maçların sadece yüzde 41.1'ini kazanabildi. Bu süreç içerisinde oynadığı maçlarda 93 kez rakip fileleri havalandıran yeşil beyazlı ekip, kalesinde ise 78 gol gördü.

Bursasporda başkanlık için tek aday; Mesut Mestan
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YÜKSEK GALİBİYET ORANI
Kuruluşundan itibaren birçok tarihi ana şahitlik eden Bursa Atatürk Stadyumu'nda lig şampiyonluğu sevinci de yaşayan Bursaspor, eski evine ise 27 Aralık 2015'te oynanan ve 2-1 kazandığı Mersin İdman Yurdu maçıyla veda etti. Buradaki son 3.5 sezonluk sürecinde ise lig, kupa ve Avrupa olmak üzere yeşil beyazlı ekip toplam 81 maça çıktı. Bu mücadelelerin 41'inden galibiyetle ayrılan Bursaspor, 23 kez berabere kaldı ve sadece 17 mağlubiyet aldı. Bursaspor böylelikle bu süreç içerisinde yüzde 50.6'lık galibiyet oranı yakaladı. Ayrıca 147 gol atılırken, kalede ise 84 gol görüldü.

Öte yandan yeni sezonda Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, 43 bin kişilik kapasitesiyle Altay'ın maçlarını oynadığı 51 bin 285 bin kişilik kapasiteye sahip İzmir Atatürk Stadı'nın ardından Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci en büyük stadyum olacak.

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