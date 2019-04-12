Bursaspor - Trabzonspor: 0-1
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Bursaspor'un konuğuydu. Mücadele gücü yüksek olan karşılaşmayı 1-0 bordo-mavili ekip kazandı. Karadeniz Fırtınası, son dört maçının dördünü kazandı. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 69. dakikada muhteşem bir golkaydederek takımına zaferi getirdi. Konuk takım ayrıca Jose Sosa ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Trabzonspor 49 puana yükselirken düşme hattı sınırında bulunan Bursa ekibi 28 puanda kaldı. Mesut Bakkal'ın takımı ligde bir sonraki maçını Kasımpaşa deplasmanında oynayacak. Trabzon ise Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım , Serkan Ok , Asım Yusuf Öz
Bursaspor: Okan Kocuk , Barış Yardımcı , Aurelien Chedjou , Ertuğrul Ersoy , Iasmin Latovlevici , Staphane Badji , Aytaç Kara (Umut Nayir dk. 79 ), Tunay Torun (Allano Lima dk. 46 ), Henri Saivet , Yusuf Erdoğan , Diafra Sakho
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Santiago Vergini, Umut Meraş, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Abdullahi Shehu, Furkan Soyalp, Kubilay Kanıtsızkuş
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Trabzonspor: Uğurcan Çakır , Joao Pereira , Hüseyin Türkmen , Majid Hosseini , Luis Ibanez , Jose Sosa , Abdülkadir Parmak , Olcay Şahan (Abdulkadir Ömür dk. 46 ), Yusuf Yazıcı (Zargo Toure dk. 90 ?), Anthony Nwakaeme , Caleb Ekuban (Hugo Rodallega 90+10 ?)
Yedekler: Arda Karabulut, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Hasan Batuhan Artarslan
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Abdulkadir Ömür (dk. 68) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Aytaç Kara, Staphane Badji, Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Jose Sosa, Luis İbanez, Majid Hosseini (Trabzonspor)
MAÇTAN NOTLAR
Zorlu mücadelede öncesinde Bursaspor cephesinde sürprizler yaşandı. Yeşil beyazlı ekibin son gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan kaleci Muhammed Şengezer kadroda yer almadı. Şengezer'in yokluğunda teknik direktör Mesut Bakkal, kaleyi Okan Kocuk'a emanet etti. Ayrıca hafta içerisinde sakatlığı nedeniyle takımla birlikte antrenmanlara katılamayan Abdullahi Shehu ve hafta içerisinde sakatlığı bulunan Umut Meraş ise kadroda yer aldı.
Bursaspor, Trabzonspor karşısına şu 11 ile çıktı: Okan Kocuk - Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou, Iasmin Latovlevici, Stephane Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun, Henri Saivet, Yusuf Erdoğan, Diafra Sakho.
PEREIRA İLK 11'DE
Trabzonspor'da ise teknik direktör Ünal Karaman son olarak oynadıkları ve 4-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ilk 11'inden yalnızca mecburi olarak bir değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Kamil Ahmet'in yerine savunmanın sağında Joao Pereira'yı görevlendirdi. Sakatlıkları devam eden Onazi ve Filip Novak da kadroda yer almadı.
Trabzonspor sahaya şu 11 ile çıktı: Uğurcan Çakır - Joao Pereira, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Luis Ibanez, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban.
CAN BARTU UNUTULMADI
Dün hayata gözlerini yuman Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu Bursaspor Trabzonspor maçı öncesinde unutulmadı. Mücadele öncesinde Bartu için saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca her iki takım oyuncularıyla birlikte sahaya çıkan minikler, Türk polis teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle emniyet güçlerinin kıyafetleriyle seremonide yer aldı.
TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ
Bursaspor'un Trabzonspor'u ağırladığı mücadeleye tribünler ilgi gösterdi. Maç için satışa çıkardığı biletlerden Bursaspor beklediği ilgiyi görememesine karşın, kombineli yeşil beyazlı taraftarlar tribünlerde yer aldı. Maçı 20 binin üzerinde taraftarın tribünlerden takip etmesi bekleniyor. Öte yandan tribünlerdeki boşluklar da dikkat çekti. Özellikle maraton tribünlerinin bir bölümü ve TOFAŞ tribününde geniş boşluklar görüldü. Trabzonspor taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Her iki takımın taraftarı da birbirlerine yönelik tezahüratlarda bulunurken, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda dostluk rüzgarları esti. Ayrıca bordo mavili taraftarlar, kafileyi otelden çıkışında maça yoğun sevgi gösterileriyle uğurladı.
BURSASPOR BASKETBOL TRİBÜNLERİ SELAMLADI
Türkiye Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu erken ilan ederek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Bursaspor Basketbol takımı sahaya indi. Bursaspor Basketbol takımının oyuncuları ve teknik heyeti, maç öncesinde hep birlikte tribünleri dolaşarak selamladı. Yeşil beyazlı taraftarların da takıma ilgisi ve tezahüratı yoğun olurken, aynı zamanda oyuncular taraftara üçlü çektirerek keyifli anlar yaşadı.
MESUT BAKKAL'IN İLK MAÇI
Bursaspor'un hafta içerisinde anlaşma sağladığı ve sezon sonuna kadar takımı emanet ettiği Teknik Direktör Mesut Bakkal, ilk kez yeşil beyazlı ekibin başında görev alıyor. Deneyimli çalıştırıcıya tribünler yoğun ilgi gösterirken, Mesut Bakkal'a yönelik tezahüratlarda bulundu. Mesut Bakkal, bu sezona Aytemiz Alanyaspor'un başında başlarken, 11'inci hafta sonrası görevden ayrılmıştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8’inci dakikada Olcay, ceza sahası çizginin sağ çaprazdan içeriye doğru ortasını yaparken, Ekuban zor pozisyondaki kafa vuruşunu sonrası kaleci Okan, sağına gelen topa sahip oldu.
14’üncü dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Sosa ortasını yaptı. Altıpas çizgisinin gerisinden topa yükselen Yusuf’un kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
17’nci dakikada Bursaspor tehlike yarattı. Aytaç sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu kale önüne gönderirken, penaltı noktası çevresinde iyi yükselen Sakho’nun kafa vuruşuyla şansını denese de meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.
19’uncu dakikada Trabzonspor bir kez daha etkili geldi. Yusuf Yazıcı, sol kanatta kaleye uzak bir noktadan serbest vuruşunu kullandı. Penaltı noktasının çevresine doğru gelen topa Nwakaeme kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Okan’ın sağından direğe çarparak tekrar oyun alanına döndü.
26’ncı dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında soldan ceza alanı içine giren Yusuf Erdoğan, rahat pozisyondaki Sakho'yu topla buluşturdu. Sakho'nun kaleye gönderdiği vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'dan seken topu kontrol eden Tunay Torun'un vuruşunu da kale çizgisinden savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
33’üncü dakikada Olcay’ın sağ kanattan yaptığı ortada müsait pozisyondaki Nwakaeme’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
36’ncı dakikada Saivet’nin pasında topla buluşan Aytaç, ceza yayına yakın bir noktadan yerden şutunu çekti. Top kaleci Uğurcan’ın sağından kale direğinin yanından dışarı gitti.
36’ncı dakikada hakem Bülent Yıldırım, ikili mücadele sonrası Trabzonsporlu futbolcu Sosa’ya sarı kart yerine kırmızı kart gösterdi. Kartın rengini geç fark eden Yıldırım, eliyle kenara işaret yaparak bu kararını iptal etti ve cebinden çıkardığı sarı kartı Sosa’ya ve Bursasporlu futbolcu Aytaç’a gösterdi.
50’nci dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Hüseyin’in kalecisi Uğurcan’a doğru gönderdiği pas kısa kalınca top Lima'nın önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Lima'nın şutunda ise Hüseyin hatasını düzeltti ve topa son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.
65’inci dakikada Bursaspor bir kez daha etkili geldi. Aytaç’ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sakho, sol çaprazda kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Kaleciden sıyrılan Sakho’nun açısı daralırken yaptığı yerden vuruşta top yan ağlarda kaldı.
68’inci dakikada Trabzonspor golü buldu. Sol kanatta hızlı gelişen atakta topla ilerleyen Nwakaeme, pasını ceza yayına doğru koşu yapan Abdülkadir Ömür’e aktardı. Genç oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu: 0-1.
77’nci dakikada Trabzonspor’un atağında topla birlikte ceza sahasına giren Abdülkadir Ömür, Badji’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bir süre daha devam eden oyunun durmasının ardından, VAR odasıyla görüşen hakem Bülent Yıldırım, pozisyonu tekrar izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
81’inci dakikada Sosa beyaz noktaya gelirken yaptığı vuruşta sağına doğru gelen topu kaleci Okan kurtararak golü önledi.
Karşılaşma Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle ile sona erdi.
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