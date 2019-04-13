Bülent Yıldırım şoke etti! Önce kırmızı gösterdi; ardından...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bursaspor'un hafta içerisinde anlaşma sağladığı ve sezon sonuna kadar takımı emanet ettiği Teknik Direktör Mesut Bakkal, ilk kez yeşil beyazlı ekibin başında görev aldı. Deneyimli çalıştırıcıya tribünler yoğun ilgi gösterirken, Mesut Bakkal'a yönelik tezahüratlarda bulundu. Mesut Bakkal, bu sezona Aytemiz Alanyaspor'un başında başlarken, 11'inci hafta sonrası görevden ayrılmıştı.
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BASKETBOLCULARDAN TİMSAH YÜRÜYÜŞÜ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Bursaspor'un basketbolcuları, karşılaşma öncesinde Büyükşehir Belediye Stadı'na gelerek taraftarları selamladı. Taraftarlar, "şampiyon" tezahüratları eşliğinde basketbolcuları uzun süre ayakta alkışladı. Bursasporlu basketbolcular da taraftarları alkışlayarak "üçlü" çektirdi ve timsah yürüyüşü yaptı.
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TRİBÜNDE BOŞLUKLAR
Bursaspor'un Trabzonspor'u ağırladığı mücadeleye tribünler ilgi gösterdi. Maç için satışa çıkardığı biletlerden Bursaspor beklediği ilgiyi görememesine karşın, kombineli yeşil beyazlı taraftarlar tribünlerde yer aldı. Maçı 20 binin üzerinde taraftarın tribünlerden takip etmesi bekleniyor. Öte yandan tribünlerdeki boşluklar da dikkat çekti. Özellikle maraton tribünlerinin bir bölümü ve TOFAŞ tribününde geniş boşluklar görüldü. Trabzonspor taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Her iki takımın taraftarı da birbirlerine yönelik tezahüratlarda bulunurken, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda dostluk rüzgarları esti. Ayrıca bordo mavili taraftarlar, kafileyi otelden çıkışında maça yoğun sevgi gösterileriyle uğurladı.
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CAN BARTU UNUTULMADI
Dün hayata gözlerini yuman Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu Bursaspor Trabzonspor maçı öncesinde unutulmadı. Mücadele öncesinde Bartu için saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca her iki takım oyuncularıyla birlikte sahaya çıkan minikler, Türk polis teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle emniyet güçlerinin kıyafetleriyle seremonide yer aldı.
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Eski Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, Bursaspor formasıyla mücadele verdi. Eski takım arkadaşları ile Erdoğan arasında samimi görüntüler vardı.
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Maçın ilk yarısında ise sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.
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Jose Sosa ile Yusuf Erdoğan arasındaki mücadelede Yusuf Erdoğan yerde kaldı. Arjantinli futbolcu ise faulü çok abartılı gösterdiği gerekçesiyle Bursasporlu rakibine öfkeyle çıkıştı. Bu sırada yaşanan arbede sonrasında hakem Bülent Yıldırım'ın eli cebine gitti.
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Önce Sosa'ya kırmızı kart gösteren Yıldırım'ın yanlış kartı çıkardığı anlaşıldı. Tecrübeli hakem yanlışını hemen düzelterek kırmızının olmadığını belirtti ve Yusuf'la Sosa'ya sarı kart gösterdi.