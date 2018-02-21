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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: Galatasaray maçı dönüm noktalarından biri
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Futbol
21.02.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: Galatasaray maçı dönüm noktalarından biri

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Teknik Direktörü Paul Le Guen, Galatasaray maçına ilişkin, "Galatasaray maçını dönüm noktalarından biri olarak ifade edebiliriz, çünkü 12 maçımız kaldı.

Her biri çok önemli, her biri artık dönüm noktası olacak. Onların ilki olarak isimlendirebiliriz" dedi. Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'de karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılılara karşı oynayacakları maçın kolay geçmeyeceğini belirten Le Guen, "Galatasaray maçını dönüm noktalarından biri olarak ifade edebiliriz, çünkü 12 maçımız kaldı. Her biri çok önemli, her biri artık dönüm noktası olacak. Onların ilki olarak isimlendirebiliriz. Puan tablosu açısından umudumu kaybettiğimi söyleyemem. Galatasaray maçı kolay geçmeyecektir ama sezon biterken tabloda alacağımız yer açısından ben umutluyum. Lig puan tablosunun ilk bölümünde kendimizi konuşlandırabileceğimize olan olan inancım, umudum devam ediyor" diye konuştu.

"GERİ KAZANMAMIZ GEREKEN ÖZELLİĞİMİZ ÖZGÜVENİMİZ"

Ligin ilk yarısında iyi geçen bir dönemin ardından şu sıralar bazı zorluklar yaşadıklarına işaret eden Le Guen, "Devamlılık konusunda sıkıntılar yaşadık, daha sonrasında bazı oyuncularımızın eksikliği kadromuzda belirdi. Tabii ki bunlar gelirken, kaybettiğimiz maçlar dolayısıyla da özgüvenimizi kaybettik. Bence en hızlı şekilde geri kazanmamız gereken özelliğimiz, özgüvenimiz olacak. Evkur Yeni Malatyaspor maçı tabii ki sonuç olarak beni hayal kırıklığına uğrattı ama oyun olarak hayal kırıklığına uğramadığımı daha önce de söylemiştim bugün tekrar ediyorum. Belki bitirme alanında, son bölümde bazı eksikliklerimiz vardı, golü bulamadık ama savaşma ruhu, sahadaydı. Oyuncularımızın, oyun içindeki katılımı çok yüksekti, bence bu çok önemli bir temel oluşturuyor bizim açımızdan. Tamam daha etkili olmalıyız, tamam ön tarafta daha fazla üretmeliyiz, üretken olmalıyız bunları anlıyorum ama bunlar da şu an sahip olduğumuz temelin üzerine koyulabilecek şeylerdir, o yüzden umutluyum" şeklinde konuştu.

"BEN SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Kendisinin ruh halinin sorulması üzerine Fransız teknik adam, "Ben savaşmaya devam edeceğim. Tabii ki herkesin işine saygı duyuyorum. Sizlerin de işlerinize, sizlerin de ortaya koyduğu düşünceye saygı duyuyorum. Beni ilgilendiren taraf sahanın içidir. Herkes kendi işini yapmalı, dolayısıyla bende kendi işimi yapmalıyım. Ben elimden geleni, oyuncularımla birlikte sahanın içerisinde savaşan bir takım ortaya koyma görevini elimden gelen maksimum çabayla yapmaya çalışıyorum. Tabii ki herbirinize saygı duyuyorum, benim işim saha içi ile alakalı ve ben umutluyum" ifadelerini kullandı. "İLETİŞİMİ ESKİSİ GİBİ YAKALAMA

KONUSUNDA ZORLUKLAR YAŞIYOR OLABİLİRİZ"

Oyuncularıyla olan iletişimine de değinen Le Guen, "Futbolda bu hep vardır, eğer kazanamıyorsanız belli problemler, karmaşıklıklar yaşanır takım içi iletişimde. Belki uzun süredir kazanamayan takım olduğumuz için iletişimi eskisi gibi yakalama konusunda belli zorluklar yaşıyor olabiliriz ama tabii ki bu sonuçlarla alakalı. Büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum aramızda, yanlış anlaşılmalara yer yok oyuncularımla aramda, onlara da sorabilirsiniz bunu onlar da düşünecektir. Bugün bulunduğumuz durumda onlar benim istifa etmemi istiyor olsalardı ya da bana böyle hissettiriyor olsalardı belki durumlar değişik olabilirdi ama onlarla da konuşabilirsiniz. Belki de yanılıyorum şu anda ama ben iletişimimizin iyi gittiğine inanıyorum" açıklamasını yaptı. Son olarak kendi kritiğini her zaman yaptığını belirten Le Guen, basın mensuplarına "Ben buranın sorumlusuyum. Her gün kendi değerlendirmemi yapıyorum, umarım sizler de yapıyorsunuzdur" şeklinde cevap verdi.

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