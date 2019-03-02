CANLI | Bursaspor - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor.
Bursaspor'un ilk 11'i: Okan Kocuk, Umut, Shedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Shehu, Saivet, Yusuf, Aytaç, Sakho
Sivasspor'un ilk 11'i: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Mert Hakan, N'Dinga, Emre, Diabate, Kone
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Maçtan önemli anlar
6. dakikada Sivasspor, Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçti.
12. dakikada Sivasspor'un forveti Aroune Kone sakatlandı. Yerine Erdoğan Yeşilyurt oyuna girdi.
19. dakikada maça denge geldi. Bursasporlu Shehu, soldan yapılan ortaya çok güzel yükseldi ve skoru 1-1'e getirdi.
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