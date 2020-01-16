Bursaspor, Onurcan Piri ile yollarını ayırdı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulübün profesyonel futbolcusu Onurcan Piri ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiği belirtildi.

Bursaspor Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, "Onurcan Piri'ye emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diliyoruz." denildi.

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