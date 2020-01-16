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GeriFutbol Bursaspor, Onurcan Piri ile yollarını ayırdı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 20:04,Son Güncelleme:/

Bursaspor, Onurcan Piri ile yollarını ayırdı

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Bursaspor, Onurcan Piri ile yollarını ayırdı

Bursaspor, Onurcan Piri ile karşılıklı anlaşarak yolların ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulübün profesyonel futbolcusu Onurcan Piri ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiği belirtildi.

Bursaspor Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, "Onurcan Piri'ye emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diliyoruz." denildi.

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Bursaspor, Onurcan Piri ile yollarını ayırdı

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