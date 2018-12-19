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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
19.12.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Bursaspor öne geçince puan kaybetmiyor!

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Bursaspor öne geçince puan kaybetmiyor!

Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edecek Bursaspor, sahasında öne geçtiği son 8 lig maçını da kazanmasını bildi. Buna karşın yeşil beyazlılar evinde geriye düştüğü 9 lig maçında ise galip gelemeyerek puan kayıpları yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’de pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak Bursaspor’da gözler bu maça çevrildi. Hazırlıklarına tesislerinde sürdürdüğü idmanla devam eden yeşil beyazlılar, bu mücadeleyi kazanarak ligin ilk yarısını galibiyetle noktalamak istiyor. İç saha maçlarında taraftarıyla bütünleşerek etkili bir görüntü çizen Bursaspor, mevcut 20 puanının 12’sine evinde ulaşırken, aynı zamanda öne geçtiği maçlarda ise puan kaybı yaşamıyor.

ÖNE GEÇTİĞİ 8 MAÇI DA KAZANDI

Sahasındaki lig maçlarında geçtiğimiz sezon Galatasaray’a karşı skor avantajını yakalamasına karşın mücadeleyi 2-1 kaybeden Bursaspor, ardından evindeki 22 lig maçının 8’inde ilk golü bulan taraf oldu ve bu karşılaşmaların tamamında galibiyete uzandı. Bu süreçte geçtiğimiz sezon Antalyaspor’u 4-0, K. Karabükspor’u 2-1, Kayserispor ve D.G. Sivasspor’u 1-0, A. Konyaspor’u da 2-1 yenen Bursaspor, bu sezon da MKE Ankaragücü’nü 1-0, A. Alanyaspor’u 2-0 ve son olarak B.B. Erzurumspor’u 2-1 mağlup etti.

GERİYE DÜŞTÜĞÜ SON 9 MAÇTA KAYIP 24 PUAN

Buna karşın yeşil beyazlılar, evinde geriye düştüğü lig maçlarında ise kazanmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz sezon Osmanlıspor’a karşı geriye düşmesine karşın sonradan bulduğu gollerle maçı çevirerek 3-1 kazanan Bursaspor, sonraki iç saha maçlarında ise bu performansını sergileyemedi. 9 kez ilk golü kalesinde gören Samet Aybaba’nın öğrencileri, bu maçların hiçbirini kazanamazken; 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

BU SEZON YALNIZCA BİR KEZ MAÇI ÇEVİREBİLDİ

Bursaspor bu sezonun genelinde ise 6 kez öne geçerken, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Böylelikle Samet Aybaba’nın öğrencileri bu mücadelelerde 7 puan kaybetti. Yeşil beyazlılar 7 lig maçında da geriye düşerken, yalnızca Akhisarspor deplasmanında maçı çevirerek kazandı. 2-0’lık skor dezavantajına karşın Bursaspor mücadeleden deplasmanda 4-2’lik galibiyetle ayrılmıştı. Bunun dışındaki maçlarda ise 3’er beraberlik ve mağlubiyet alındı.

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