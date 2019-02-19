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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Bursaspor Kulübü'nden taraftarın istifa çağrısına sert yanıt
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Futbol
AA
19.02.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Bursaspor Kulübü'nden taraftarın istifa çağrısına sert yanıt

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Bursaspor Kulübü'nden taraftarın istifa çağrısına sert yanıt

Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu'nca, "Taraftarın gece yarısı kulüp başkanının evinin önünde haddini aşacak şekilde teknik heyetin istifasını ve olağanüstü kongre istemesinin zemininin, iş yeri veya evlere yapılan baskınlar olmadığı" belirtildi.

Bursaspor'un son 3 yıldır arzuladığı başarıyı yakalayamadığına ve beklenen performansı gösteremeyerek bu süreçte ligi hak etmediği yerlerde bitirdiğine değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu sezon edinilen tecrübelerle yeni bir hevesle, yeni bir hava ve buna bağlı başarılar beklerken son haftalarda takımın kötü sonuçlar almasının camiayı yeniden bir kaosa sürüklediği görülmektedir. Şunun bilinmesini isteriz ki Bursa şehrinin ve kulübünün büyüklüğü tartışılmaz. Hiçbir kişi, topluluk veya kurum, kendisini bu büyüklüğün üstünde göremez.

Bugün takımımız istenilmeyen bir durumda ise bunda yönetimin, taraftarın, teknik heyetin ve futbolcuların sorumluluğu tartışılamaz. Bu ögeler ve dinamikler, hiçbir zaman haddini aşan davranış ve beyanlarda bulunamaz. Gerek teknik heyetin yaptığı açıklamaların ne anlama geldiği, gerekse taraftarın gece yarısı kulüp başkanının evinin önünde haddini aşacak şekilde teknik heyetin istifasını ve olağanüstü kongre istemesinin zemini, iş yeri veya evlere yapılan baskınlar değildir. Bu esnada alınan olağanüstü kongre kararı da tartışmalara açık kalmıştır."

Açıklamada, zor bir dönemden geçildiği, bu süreçte aklıselim olmak, Bursaspor'un menfaatlerini en önde tutmak, kişisel istek ve ihtirasları Bursaspor sevgisine karıştırmamak gerektiğine dikkat çekildi. Bursaspor Kulübünün zor günleri ancak birlik ve beraberlikle kenetlenerek atlatabileceğinin aktarıldığı açıklamada, "Yeşil-beyazlı camianın birlik ve beraberlik içinde sezon sonuna kadar desteklenmesinin, sezon sonunda nasıl hareket edileceği belirlenerek, yeni bir yol haritası çizilmesinin doğru olacağını bir kez daha vurgulamak isteriz." ifadesi kullanıldı.

Bursaspor taraftarından protestoBursaspor taraftarı, kulüp başkanı Ali Ay'ın evine giderek son haftalarda alınan sonuçları protesto etti. Yeşil-beyazlı kulüp, Mayıs ayında olağanüstü kongreye gidecek.
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