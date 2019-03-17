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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.03.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Bursaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Bursaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da hedef, müsabakadan 3 puanla ayrılmak. Bu önemli maça kısa bir süre kala, yayıncı kanal ve saat bilgisi araştırılmaya başladı. Peki, Bursaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Galatasaray ile Bursaspor, bugün yapacakları maçla lig tarihinde 100. kez karşı karşıya gelecek. Ligdeki son maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, galibiyetlerine bir yenisini eklemek isterken, Ligde 15. sırada yer alan ev sahibi Bursaspor'un hedefi ise daha üst sıralara yükselmek. İşte, Bursaspor Galatasaray maçına ilişkin ayrıntılar...

Galatasaray ile Bursaspor 100. randevuda karşı karşıya geliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Galatasaray, bu sezon deplasmanda puan kayıplarıyla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada yaptığı 12 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 4'ünde mağlup oldu. Galatasaray, deplasman maçlarında toplamda 18 puan kaybetti.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Bursaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Martin Linnes, Christian Luyindama ve Badou Ndiaye sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 27. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

İKİ EKİP ARASINDAKİ 100. RANDEVU

Galatasaray ile Bursaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 100. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 51'ini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 26 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 174 golüne, yeşil-beyazlılar 83 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maç 1-1 tamamlandı.

BURSASPOR 13 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 13 maçı kazanamadı. Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 13 randevuda 5 kez berabere kaldı, 8 kez yenildi.

BURSA'DA EV SAHİBİ ÜSTÜN

Bursaspor, evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyet sayısında rakibine 17-15 üstünlük sağladı. Bursa'da yapılan 18 lig karşılaşması beraberlikle sonuçlandı, deplasmanda 6 maçtır yenilmeyen Galatasaray'ın 57 golüne karşılık, Bursaspor 48 gol attı. Geçen sezon Bursa'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla aldı. Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla elde etti.

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