Bursaspor Beşiktaş maçı saat kaçta canlı yayınlanacak? 11'ler belli oldu!
Bursaspor Beşiktaş maçı bu akşam oldukça kritik bir mücadeleyi sporseverlerin ekranlarına taşıyacak. Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor kendi sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Beşiktaş, Bursaspor karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Bursaspor Beşiktaş maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 20. haftasında liderlik yolunda şansını sürdüren Beşiktaş deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak. Beşiktaşlı futbolseverler yeni transferleri Vagner Love'ın oynayıp oynamayacağını merak ediyorlar. Öte yandan Beşiktaş ile Bursaspor, ligde bu akşam 98. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Bursaspor Beşiktaş maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?
KADROLAR
Bursaspor: Harun, Aziz Behich, Titi, Ekong, Barış, Shehu, Badu, Bostock, Yusuf Erdoğan, Delarge, Stancu
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo
Atiba ve Tosic kadroda yok
Sonucu merakla beklenen karşılaşma öncesi Beşiktaş’ta sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Atiba ve Dusko Tosic, Bursaspor maçının kadrosuna alınmadı. Ryan Babel de, bu akşam cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlılar’da ayrıca Pepe ile Anderson Talisca kart görürse, gelecek hafta Karabük sınavında takımdaki yerini alamayacak. Bursa’da ise Mikel Agu kart cezalısı, Grozav da kart görürse, Akhisar maçında olmayacak.
Vagner Love oynayacak mı?
Brezilyalı oyuncu, son çift kalede coştu. Tecrübeli forvet, idman maçında rakip fileleri 7 kez sallamakla kalmadı, ayrıca 4 de asist yapıp, Bursaspor maçı öncesi Şenol Güneş’e, ‘Hazırım’ mesajı yolladı.
Beşiktaş'ın kâbusu Sow
Yeşil-Beyazlılar’ın, Beşiktaş’a ligde attığı son 9 gol, Pinto, Batalla, Ferhat Kiraz, Bakambu, Ozan Tufan, Traore, Stoch, Emre Taşdemir ve Dzon Delarg’den geldi. Bursa’nın yeni transferi Moussa Sow ise Kara Kartal’ın, Fenerbahçe’de oynadığı dönemde adeta kabusu olmuştu. Senegalli yıldız, Beşiktaş’a karşı 9 maçta rakip fileleri 8 kez salladı.
Negredo şov peşinde!
Cenk Tosun’un, Everton’ın yolunu tutmasının ardından Alvaro Negredo, Kara Kartal’ın 1 numaralı gol silahı haline gelmişti. Ancak Vagnero Love transferi sonrasında yeni bir rakibi olan Negredo, zorlu Bursa deplasmanında kendisini gösterip, ilk 11’de yerini sağlama almaya calışacak. Ligde oynadığı son 4 maçta 2 golü bulunan İspanyol yıldız, toplamda ise bu sezon 29 mücadelede rakip filelere 11 gol attı ve 4 de asist yaptı.
Beşiktaş ile Bursaspor 98. randevuda
Beşiktaş ile Bursaspor, ligde bu akşam 98. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında, Bursaspor’un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi’nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 97 lig maçından 45’ini Beşiktaş, 16’sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 9 maçı kazanan siyah-beyazlıların ligdeki 133 golüne, yeşil-beyazlılar 86 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.
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