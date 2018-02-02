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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerBursaspor Beşiktaş maçı saat kaçta canlı yayınlanacak? 11'ler belli oldu!
Spor Arena Bursaspor Beşiktaş maçı saat kaçta canlı yayınlanacak? 11'ler belli oldu!
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Spor Arena
02.02.2018 - 18:29, Son Güncelleme:

Bursaspor Beşiktaş maçı saat kaçta canlı yayınlanacak? 11'ler belli oldu!

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Bursaspor Beşiktaş maçı bu akşam oldukça kritik bir mücadeleyi sporseverlerin ekranlarına taşıyacak. Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor kendi sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Beşiktaş, Bursaspor karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Bursaspor Beşiktaş maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 20. haftasında liderlik yolunda şansını sürdüren Beşiktaş deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak. Beşiktaşlı futbolseverler yeni transferleri Vagner Love'ın oynayıp oynamayacağını merak ediyorlar. Öte yandan Beşiktaş ile Bursaspor, ligde bu akşam 98. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Bursaspor Beşiktaş maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

KADROLAR

Bursaspor: Harun, Aziz Behich, Titi, Ekong, Barış, Shehu, Badu, Bostock, Yusuf Erdoğan, Delarge, Stancu

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo

Atiba ve Tosic kadroda yok

Sonucu merakla beklenen karşılaşma öncesi Beşiktaş’ta sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Atiba ve Dusko Tosic, Bursaspor maçının kadrosuna alınmadı. Ryan Babel de, bu akşam cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlılar’da ayrıca Pepe ile Anderson Talisca kart görürse, gelecek hafta Karabük sınavında takımdaki yerini alamayacak. Bursa’da ise Mikel Agu kart cezalısı, Grozav da kart görürse, Akhisar maçında olmayacak.

Vagner Love oynayacak mı?

Brezilyalı oyuncu, son çift kalede coştu. Tecrübeli forvet, idman maçında rakip fileleri 7 kez sallamakla kalmadı, ayrıca 4 de asist yapıp, Bursaspor maçı öncesi Şenol Güneş’e, ‘Hazırım’ mesajı yolladı.

Beşiktaş'ın kâbusu Sow

Yeşil-Beyazlılar’ın, Beşiktaş’a ligde attığı son 9 gol, Pinto, Batalla, Ferhat Kiraz, Bakambu, Ozan Tufan, Traore, Stoch, Emre Taşdemir ve Dzon Delarg’den geldi. Bursa’nın yeni transferi Moussa Sow ise Kara Kartal’ın, Fenerbahçe’de oynadığı dönemde adeta kabusu olmuştu. Senegalli yıldız, Beşiktaş’a karşı 9 maçta rakip fileleri 8 kez salladı.

Negredo şov peşinde!

Cenk Tosun’un, Everton’ın yolunu tutmasının ardından Alvaro Negredo, Kara Kartal’ın 1 numaralı gol silahı haline gelmişti. Ancak Vagnero Love transferi sonrasında yeni bir rakibi olan Negredo, zorlu Bursa deplasmanında kendisini gösterip, ilk 11’de yerini sağlama almaya calışacak. Ligde oynadığı son 4 maçta 2 golü bulunan İspanyol yıldız, toplamda ise bu sezon 29 mücadelede rakip filelere 11 gol attı ve 4 de asist yaptı.

Beşiktaş ile Bursaspor 98. randevuda

Beşiktaş ile Bursaspor, ligde bu akşam 98. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında, Bursaspor’un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi’nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 97 lig maçından 45’ini Beşiktaş, 16’sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 9 maçı kazanan siyah-beyazlıların ligdeki 133 golüne, yeşil-beyazlılar 86 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.

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