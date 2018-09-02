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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.09.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

Bursaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 10 maçtır mağlup olmuyor!

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Bursaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 10 maçtır mağlup olmuyor!

Bursaspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Liderlik yarışında yer alan rakiplerinin puan kaybetmesinin ardından 3 puana odaklanan Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 3 puana odaklanacak. Karşılaştıkları son 10 karşılaşmada Yeşil Beyazlı rakibine karşı hiç kaybetmeyen İstanbul ekibi, serisini bu karşılaşma ile sürdürmek istiyor. Peki, Bursaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı detaylar

Bursaspor Beşiktaş maçı, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma olacak. Yeşil Beyazlı rakibiyle 99. mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş, 45 kez galip gelirken, 16 kez de mağlup oldu. Peki, Siyah Beyazlı taraftarların ekran başlarında yerlerini alacağı Bursaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, karşılaşma hakkında bazı detaylar

BURSASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. 2 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşmada yardımcılıkları Bahattin Duran ve Ceyhun Sesigüzel üstlenecek.

İki takım yarınki randevu ile birlikte Süper Lig’de 99’uncu kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 98 lig maçının 45’ini Beşiktaş, 16’sını ise Bursaspor kazanırken, 37 mücadelede ise taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş’ın 135 golüne, yeşil beyazlılar 88 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı, ikinci yarıda Bursa’daki karşılaşma 2-2 tamamlandı.

Bursaspor, sahasında Beşiktaş’a karşı ise son yıllarda zorlanıyor. İki takım arasında Bursa’da yapılan 48 maçta Beşiktaş 16, Bursaspor 12 galibiyet aldı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı. Timsah, siyah beyazlıları sahasında ağırladığı son 18 Süper Lig maçında yalnızca 3 kez kazanabildi. Bu mücadelelerin 4’ünden de bir puan çıkaran Bursaspor, 11 mücadeleyi ise kaybetti. Yeşil beyazlılar aynı zamanda bu maçların 10’unda Beşiktaş’a gol dahi atamadı.

Evinde Beşiktaş’a karşı son galibiyetini 2012/13 sezonunda 3-0’lık skor ile alan Bursaspor, sonraki 5 iç saha maçında İstanbul ekibine 4 kez kaybederken bu maçlarda gol atamadı. Yeşil beyazlıların kazandığı maçta ise Beşiktaş’ın başında Samet Aybaba yer alıyordu. Timsah bu süreçteki tek puanına ise geçen sezon ulaştı.

Ligin ilk üç haftasında yalnızca iki puan toplayan Bursaspor, son 12 sezonunda lige en kötü ikinci başlangıcını yaptı. Yeşil beyazlıların bu dönemdeki en kötü başlangıcı 2015/16 sezonuydu ve Timsah ilk üç maçtan puan çıkaramamıştı.

Bursaspor’da sakatlığı bulunan Stephane Badji, Abdullahi Shehu, Onur Atasaray ve Emre Taşdemir, Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek. Yeşil beyazlılarda son transferler Santiago Vergini, Iasmin Latovlevici, Diafra Sakho, Aurelien Chedjou, Umut Nayir ve Umut Meraş, Teknik Direktör Samet Aybaba’nın şans vermesi halinde forma giyecek.

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  • 157Bursaspor - Beşiktaş
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GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Siyah-beyazlı ekipte Bursa'da gözler yeni transferlerde olacak.

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın Antalyaspor ve UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanşındaki Partizan müsabakalarında görev yapamayan ve eldivenleri genç Utku Yuvakuran'a teslim eden Tolga Zengin'in durumuna göre teknik direktör Şenol Güneş'in kaledeki tercihi belli olacak.

Güneş'in görev vermesi halinde Liverpool'dan kiralanan kaleci Loris Karius ve Torino'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Adem Ljajic, ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Öte yandan, Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve transferin son gününde Bursaspor'a kiraladığı Umut Nayir, teknik direktör Samet Aybaba'nın görev vermesi halinde siyah-beyazlı takıma karşı sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRİBÜNDE OLMAYACAK

Beşiktaşlı taraftarlar, Bursa deplasmanında takımlarını destekleyemeyecek.

Bursa İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı gereği siyah-beyazlı takımın taraftarları, yarınki mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.

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