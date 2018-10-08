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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.10.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Bursaspor altyapısı son 10 yılda 28 oyuncu yetiştirdi!

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Bursaspor altyapısı son 10 yılda 28 oyuncu yetiştirdi!

Bursaspor, son 10 sezon içerisinde şu ana dek kendi altyapısından yetiştirdiği 28 oyuncuya Süper Lig’de forma şansı tanıdı.

Spor Toto Süper Lig’de MKE Ankaragücü karşısında ilk galibiyetini alan Bursaspor'da altyapıdan yetişen 3 oyuncu ilk 11’de maça başlarken, 6 oyuncu ise yedek kulübesinde yer aldı.

Yeşil beyazlılarda karşılaşmanın 20 kişilik maç kadrosundaki isimlerden 9’unun altyapıdan çıkan oyuncular olması dikkat çekti.

19 yaşındaki Ramazan Keskin, ilk maçında gole katkı verirken Bursaspor’un altyapı oyuncularına verdiği önem son 10 sezon içerisinde daha da ön plana çıktı.

RAMAZAN KESKİN İLE BİRLİKTE 28’E YÜKSELDİ

Ramazan Keskin’in de forma giymesiyle birlikte Bursaspor’un altyapısından yetiştirerek Süper Lig’de oynattığı oyuncu sayısı 28’e yükseldi. Özellikle bu sezon ciddi ölçüde lig maçlarının kadrosunun önemli bir kısmını altyapı oyuncularından oluşturan yeşil beyazlılarda Ertuğrul Ersoy, Okan Kocuk, Furkan Soyalp, Burak Kapcacak, Ramazan Keskin ve MKE Ankaragücü’ne daha sonradan kiralanan Kubilay Kanatsızkuş süre aldı.

Bursaspor böylelikle Süper Lig’in yeni sezonunda en fazla altyapı oyuncusuna şans veren kulüp olurken, teknik direktör Samet Aybaba’nın gençlere verdiği önem de bu durumda etkili oldu.

Son 10 sezon içerisinde Bursaspor’un altyapısından yetişerek yeşil beyazlı forma ile Süper Lig’de süre alan oyuncular ise şöyle;

Ertuğrul Ersoy, Okan Kocuk, Furkan Soyalp, Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Kubilay Kanatsızkuş, Muhammed Şengezer, Rüştü Hanlı, Çağatay Yılmaz, Muhammed Emin Sarıkaya, Sercan Yıldırım, Serdar Kurtuluş, Mert Örnek, Serdar Aziz, Furkan Emre Ünver, Bünyamin Kasal, Emirhan Aydoğan, Talha Çalışkan, Utku Türk, Ozan Tufan, Volkan Şen, Enes Ünal, Batuhan Altıntaş, Okan Deniz, Taha Can Velioğlu, İsmail Haktan Odabaşı, Doğanay Kılıç, Muhammet Demir, Eren Albayrak.

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