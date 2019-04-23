Bursaspor, Akhisarspor hazırlıklarına devam etti!
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Akhisarspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde 1 saat 20 dakika süren antrenman ısınma koşularıyla başladı. Topla koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç ve taktik çalışmayla idman tamamlandı.
Sakatlığı süren kaleci Muhammed Şengezer takımdan ayrı çalıştı. Daha önce 21 yaş altı takımıyla antrenmanlara çıkan Alper Ademoğlu ve Jani Atanasov da idmanda yer aldı.
Bursaspor yarın sabah yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Öte yandan, antrenman öncesi sahada Türk bayrağı açan teknik ekip ve futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle