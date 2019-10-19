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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
19.10.2019 - 18:39, Son Güncelleme:

Bursaspor 2-1 Ümraniyespor

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Bursaspor 2-1 Ümraniyespor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 8. haftasında Ümraniyespor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Hakemler: Yasin Kol , Muhammet Yumak , Gökhan Barcın

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba , Abdullahi Shehu , Mamadou Diarra , Anıl Karaer , Iasmin Latovlevici , Selçuk Şahin , Emirhan Aydoğan , Igor (Yevhen Seleznyov dk. 61 ), Recep Aydın (Burak Kapacak dk. 72 ), Özer Hurmacı (Ramazan Keskin dk. 85 ?), Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler: Onurcan Piri, Jani Atanasov, Aykut Akgün, Ali Akman, Musa Araz, İsmail Çokçalış

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Ümraniyespor: Burak Öğür , Alaaddin Okumuş , Emre Kurt , Tarık Tekdal (Timur Temaltaş dk. 67 ), Gökhan Süzen , Serkan Göksu (Bahadır Taşdelen dk. 85 ?), Muhammed Gönülaçar , Emircan Altıntaş (Honore Gomis dk. 63 ), Chukwuma Emmanuel Akabueze , Riad Nouri , Ghislain Gimbert

Yedekler: Enes Fidayeo, Aykut Emre Yakut, Mehmet Seyfettin Sedef, İhsan Furkan Deniz

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Goller: Anıl Karaer (dk. 81), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 83) (Bursaspor), Emircan Altıntaş (dk. 9) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Mamadou Diarra (dk. 76) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Selçuk Şahin, Iasmin Latovlevici, Özer Hurmacı, Recep Aydın, Yevhen Seleznyov, Çağlar Şahin Akbaba (Bursaspor), Riad Nouri, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Tarık Tekdal, Ghislain Gimbert (Ümraniyespor)

Maçtan dakikalar

3. dakikada Latovlevici’nin sol kanattan içeriye ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kubilay’ın şutunu kaleci Burak kurtardı.

9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına doğru gönderilen topa kaleci Çağlar’ın müdahalesi yetersiz kaldı. Kale ağzında topu önünde bulan Emircan Altıntaş'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

81. dakikada Emirhan’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu önünde bulan Anıl, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

83. dakikada Burak’ın sağ kanattan ortaladığı topa ceza alanı içinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Kubilay, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

 

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